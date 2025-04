Drew McIntyre, a contrarreloj hacia WrestleMania 41

Camino a enfrentar a Damian Priest en WrestleMania 41, Drew McIntyre está luchando contra el tiempo. Durante el episodio de Friday Night SmackDown del 28 de marzo, los dos luchadores de WWE protagonizaron un incidente que terminó con «The Scottish Warrior» siendo lanzado sobre el parabrisas de un auto por «The Archer of Infamy» y lastimándose el ojo.

A falta de poco más de una semana para el gran evento, McIntyre habla así del daño sufrido en una reciente entrevista con It’s Called Soccer:

«Parte del vidrio, donde caí sobre el parabrisas, rebotó y aterrizó directamente en mi globo ocular. Actualmente llevo el parche, esperando poder resolver esto y llegar a WrestleMania. Es una carrera contra el tiempo en este momento.

No me sentí tan mal físicamente. Nunca había aterrizado sobre un parabrisas en mi vida. Probablemente deberían haberme lanzado sobre el coche o el concreto para que me doliera más. Nunca había aterrizado sobre un parabrisas, pero el vidrio está diseñado para romperse en forma de telaraña. Estaba usando una chamarra de cuero, así que por suerte no me corté todo. La caída no fue genial, pero no fue tan mala como pensé que sería. Algunos escombros salieron volando y cayeron directamente en mi ojo, así que estoy lidiando con eso ahora.

Lo del ojo no debía pasar. No se supone que esté sentado aquí ahora mismo con un parche en el ojo, sin embargo, aquí estoy».