Drew McIntyre a Cody Rhodes: «Solo tus lágrimas»

Drew McIntyre y Cody Rhodes tuvieron una lucha mano a mano para abrir WWE RAW por todo lo alto. Los dos han estado teniendo problemas en los últimos meses, aunque en realidad cada uno va a tomar un camino distinto de cara a WrestleMania 40. «The American Nightmare» luchará entonces con Roman Reigns por el Campeonato Universal Indiscutible. «The Scottish Warrior» estará la Cámara de la Eliminación de Elimination Chamber buscando una oportunidad por el Campeonato Mundial de Peso Pesado en el gran evento.

¿Qué sucedió en este reciente combate? McIntyre venció a Rhodes gracias a las interferencias de Jimmy Uso y Solo Sikoa. El primero simplemente distrajo a Cody pues este pudo deshacerse de él pero entonces el segundo apareció como lo hiciera en WrestleMania 39 para aplicarle el Samoan Spike y dejarlo preparado para que Drew le aplicara su Claymore y lograr el toque de espaldas. Una victoria que además lleva al luchador de Escocia con toda la fuerza del mundo al Premium Live Event de Perth, Australia.

De momento, una vez terminado el programa, le dedicó unas palabras a su oponente en redes sociales:

No chicken this time Cody. Just your tears. Hell of a fight, better luck next time https://t.co/QiXUqUn8gR pic.twitter.com/saAKE105qL

— Drew (@DMcIntyreWWE) February 20, 2024