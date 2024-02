Drew McIntyre a Cody Rhodes: «Dale a los fans lo que quieren»

Pese a que se ha convertido en un despiadado rudo, Drew McIntyre tiene todavía una parte de su corazón buena. Así lo ha demostrado luego de que se pronunciara en su cuenta de X el día de hoy, solicitándole a Cody Rhodes que hiciera caso y que escuchara a los fans de WWE.

Los fans de WWE quieren ver a Cody Rhodes luchar ante Roman Reigns en WrestleMania 40 y finailzar su historia al vencerlo y ganar el Campeonato Universal Indisputable WWE, ganar un título mundial en esta empresa, algo que nunca pudo hacer su difunto padre.

#WeWantCody… To make the right choice.

They're using their voices and wallets @CodyRhodes, give them what they want and what you promised.

And Twitter, give your loved ones what they want. A meme on a shirt. Thank you ▶️ https://t.co/43gP5Us67U#WeWantDrew https://t.co/UNosT65KQe pic.twitter.com/aBbQaH2bta

— Drew (@DMcIntyreWWE) February 7, 2024