Drew Gulak volvió a luchar luego de dos meses de inactividad

La última vez que vimos a Drew Gulak en televisión, fue en septiembre pasado en un combate contra Karrion Kross, quien debutaba en la marca azul. La lucha, como se esperaba, fue unilateralmente corta y le permitió a Kross mostrar su gran poderío, destrozándolo en cuestión de segundos. Previo a ello, había disputado combates contra Gunther y contra Ludwig Kaiser, sin que los resultados le acompañaran.

► Drew Gulak luchó contra Humberto Carrillo

Según informó recientemente Fightful Select, Drew Gulak volvió a luchar durante el episodio del 11 de noviembre de 2022 de Smackdown, en un combate no televisado. Allí luchó contra Humberto Carrillo, en lo que fue su primera aparición en el ring luego de que perdiera contra Karrion Kross en septiembre. Los asistentes al evento indicaron que el mexicano fue el ganador.

«Lucha no televisada antes del programa: Humberto (con Ángel) vs Drew Gulak. #SmackDown»

Es preciso anotar de que se desconoce el motivo por el cual Gulak no estuvo luchando en el último par de meses; sin embargo, no estuvo desocupado, ya que fue el «héroe anónimo» del combate entre Logan Paul contra Roman Reigns por el Campeonato Universal Indisputable WWE en Crown Jewel, siendo uno de los encargados de entrenar a la famosa celebridad. La compañía envió a Gulak a Puerto Rico con un ring para preparar a Paul.

Con suerte, esta lucha no televisada marca el comienzo del regreso de Drew Gulak a la televisión, aunque tampoco esperemos que hayan muchos planes para él, considerando que salvo un breve periodo en el 2020, el ex Campeón crucero no ha tenido mayor relevancia en el elenco principal.