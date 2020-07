El viernes pasado en SmackDown, Drew Gulak participó junto a Shorty G, Lince Dorado y Gran Metalik en un Fatal 4 Way para determinar al siguiente retador de AJ Styles por el Campeonato Intercontinental WWE. Gran Metalik fue el vencedor de aquel encuentro y mañana viernes tendrá su oportunidad por el referido título.

► Drew Gulak pasó un susto, pero ya se encuentra bien

El encuentro que los cuatro gladiadores tuvieron el viernes pasado también dejó otra novedad, una no tan agradable, ya que Drew Gulak publicó un video en su cuenta de Twitter donde reveló que sufrió una lesión interna "muy leve" durante el Fatal Four Way del viernes pasado. Indicó que estuvo tosiendo sangre, pero dijo que ahora ya está bien.

"Solo quería actualizarles una situación antes del episodio de NXT, acerca de lo ocurrido en el Fatal Four Way de SmackDown el viernes pasado."

Y esto fue lo que dijo Gulak en el video, mientras se encontraba estacionado en su vehículo:

"La última vez que estuve en SmackDown, sufrí algunas lesiones internas muy leves en el Fatal 4 Way para definir al retador número uno al campeonato Intercontinental. Recibí unas tijeras en la cabeza y caí contra el suelo, tosí un poco de sangre. Está bien." "Pude volver, casi estuve a punto de ganar si no fuera por Shorty G, Chad Gable, lanzándome por encima de la tercera cuerda como si fuera el Royal Rumble ... Tendré la oportunidad de luchar otro día. Estoy muy triste porque no puedo enfrentarme a AJ Styles para el Campeonato Intercontinental esta semana en SmackDown ... Estoy, a partir de ahora, médicamente autorizado para competir. Entrené toda la semana. Yo social distanciado. Me mantuve a salvo.

Con fortuna, el incidente que tuvo Drew Gulak no pasó más allá de un susto y ya se encuentra apto para luchar nuevamente. Esperemos que este tipo de situaciones no le vuelvan a ocurrir.

