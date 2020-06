Drew Gulak cuenta cómo es Daniel Bryan fuera de cámaras

Han pasado mucho tiempo juntos en los últimos meses en WWE y ahora Drew Gulak cuenta cómo es Daniel Bryan cuando las cámaras de la empresa no está grabando. No está claro cuándo realmente se conocieron, pero nunca compartieron encordado antes de encontrarse en el imperio McMahon. De hecho, hasta el momento solo lo han hecho en cinco ocasiones. Y parecía que no lo volverían a hacer nunca cuando no hace mucho quien fuera Campeón de Peso Crucero NXT fue despedido. No obstante, probablemente lo harán más veces ahora que ha sido recontratado.

► Drew Gulak cuenta cómo es Daniel Bryan

Hablando recientemente con Newsweek, Gulak hizo estas declaraciones sobre Bryan:

"Es asombroso. Es una gran persona y le apasiona la lucha libre. Si existe alguien que tenga tanta pasión por los encordados como yo es él. Podemos hablar de esta industria sin parar y nunca nos quedamos sin conversación. En alguien como AJ Styles esa pasión es fluctuante. Ha sido genial trabajar con Daniel Bryan".

Parece que quien fuera Campeón WWE es como todos nos imaginamos. Y tampoco hace falta imaginar demasiado porque quienes han hablado de él en estos años han hecho comentarios similares. Una gran persona enamorada de la lucha libre.

Más allá de hablar de su amigo, Gulak también dijo querer el Campeonato Intercontinental.