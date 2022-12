Hubo un tiempo en que Drew Dober presionó mucho para enfrentarse a Paddy Pimblett, pero ahora cree que es un acto inútil.

Cuando Pimblett (20-3 MMA, 4-0 UFC) estaba buscando un oponente para pelear en UFC 282 el fin de semana pasado, Dober (25-11 MMA, 12-6 UFC) lanzó su nombre en el sombrero con la esperanza de tener la oportunidad de lucha contra la estrella británica en ascenso. No se materializó y, en cambio, la promoción reservó una pareja con Jared Gordon.

Pimblett ganó la pelea, pero no estuvo exenta de controversia, ya que ganó por decisión unánime para disgusto de la abrumadora mayoría de la comunidad de MMA.

Dober, quien se encuentra con Bobby Green (29-13-1 MMA, 10-8-1 UFC) el sábado en UFC Fight Night 216 en el UFC Apex, ha compartido el octágono con muchos de los mejores pesos ligeros del mundo. El currículum de Dober incluye peleas con Islam Makhachev, Beneil Dariush, Alexander Hernandez, Terrance McKinney y más, que es un nivel de competencia que Pimblett no ha experimentado.

Teniendo en cuenta cuánto luchó Pimblett para superar a Gordon, Dober no tiene muchas esperanzas de que la pelea llegue a buen término.

“UFC no me dejará pelear con él. Seamos honestos. Vimos su última pelea. Sabemos de lo que soy capaz. Eso sería divertido. Solo quiero pelear en Londres en ese O2 Arena. Así que si Paddy dice que sí, estoy de acuerdo. Pero todos lo sabemos. Tenemos a Dana, UFC y todo eso, no dejarán que eso suceda”.

Si el UFC de alguna manera lo complaciera y le diera la pelea a Dober, él sabe que, hasta cierto punto, estaría subiendo cuesta arriba. Su objetivo sería terminar la pelea, pero Dober teoriza que cualquiera que vaya a las tarjetas de puntuación con «The Baddy» corre el riesgo de experimentar lo que le sucedió a Gordon .

“Mi opinión sobre todo el asunto es que hay algo de poder estelar en las decisiones de los jueces. Estamos observando el control y la efectividad del octágono y todas estas otras cosas: el poder de las estrellas es algo que también tienes que superar. Entonces, cuando peleas contra un tipo tan grande como Paddy, tienes que dar más que solo cinco golpes más”.