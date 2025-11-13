Dramatica victoria de The Conglomeration sobre Death Riders en AEW Dynamite Blood & Guts

El equipo liderado por Darby Allin y Orange Cassidy logró una épica victoria ante los Death Riders (Jon Moxley, Claudio Castagnoli, PAC, Wheeler Yuta y Daniel Garcia) en un violento Blood & Guts. Pese a comenzar en desventaja por la lesión de Mark Briscoe, el grupo resistió y selló el triunfo en una guerra brutal.

El combate abrió con Allin y Yuta intercambiando golpes salvajes. La entrada de Orange Cassidy equilibró las acciones brevemente, pero Daniel Garcia les devolvió el castigo usando cadenas como armas. Cuando llegó el turno de Briscoe, no apareció: cámaras en backstage mostraron que había sido atacado, presuntamente por miembros de la familia de Don Callis, lo que dejó a su equipo con cuatro hombres.

► Momentos claves

Roderick Strong sustituyó a Briscoe temporalmente, pero la ventaja numérica favoreció a los Death Riders, especialmente tras la llegada de Jon Moxley, quien ingresó con un tenedor para desatar un baño de sangre. PAC completó el quinteto de su equipo, iniciando oficialmente la lucha con superioridad numérica.

Mark Briscoe apareció cojeando entre la ovación del público, irrumpiendo con una pinza para romper la cadena de la puerta. Atacó con furia, subió al techo de la jaula y aplicó un Jay Driller a Yuta sobre un par de sillas. Afuera del ring, Gabe Kidd intervino para atacar a Allin y, con ayuda de PAC, lanzarlo sobre mesas en llamas, en uno de los momentos más impactantes de la noche.

De regreso en el cuadrilátero, Moxley intentó finalizar con un Bulldog Choke reforzado con cadenas, pero Kyle O’Reilly revirtió la presión y atrapó a Mox con un Cross Armbar seguido de un Ankle Lock. Rodeado de vidrio roto y sin escapatoria, el ex campeón se rindió.

► ¿Qué pasará ahora?

La victoria eleva a O’Reilly y Briscoe como héroes inesperados en esta guerra. El sacrificio de Mark, regresando lesionado para equilibrar la lucha, marcó el corazón del combate. Con Moxley derrotado y PAC envuelto en la brutalidad del fuego, el futuro de los Death Riders parece más incierto que nunca dentro de AEW, pues Mox ya se ha rendido en dos ocasiones.