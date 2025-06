La Dinastía Muñoz no es bienvenida en el CMLL. Allá por 2019, Rush y Bestia del Ring anunciaron su salida motu proprio de la promotora mexicana, acompañados de Dragon Lee, mientras la casa fundada por Salvador Lutteroth exponía mediante comunicado que los gladiadores habían sido despedidos por «no coincidir con el compromiso de Programación y Lineamientos de la Empresa».

Así, si repasan el cartel de Forbidden Door 2024, donde tuvo cabida el CMLL como parte del «crossover», verán una completa ausencia de talentos adscritos a la Dinastía Muñoz. Y lo mismo sucederá con los carteles de los shows programados por AEW/ROH para la próxima semana en la Arena México. Un veto que, por extensión, también incluye a Dralístico, cuando inicialmente el Ingobernable parecía libre del mismo.

Y Dralístico quiso comentar vía X (Twitter), ante las quejas de un seguidor, esta desafortunada circunstancia en la que él y su familia se encuentran, aunque sin mostrarse hostil hacia sus antiguos empleadores.

Les recuerdo el menú que por ahora presenta AEW Grand Slam México, a celebrarse el miércoles 18 de junio desde la Arena México.

This Wednesday, 6/18!

Don’t miss #AEWGrandSlamMexico LIVE from the historic Arena México!

The two and a half hour event starts at 8pm ET/7pm CT on @TBSNetwork + @SportsOnMAX, THIS WEDNESDAY! pic.twitter.com/DE8eJH0COY

