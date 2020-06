De la treintena de despedidos por WWE a causa de los recientes recortes que comenzaron el pasado 15 de abril en el denominado "miércoles negro", el nombre de Drake Maverick fue uno de los más destacados. Sin embargo, debido a que el contrato de Maverick estaba atado a uno de NXT, existía una cláusula de 30 días de paga adicionales, motivo por el cual este ha seguido apareciendo en los episodios de la marca amarilla mientras transcurría dicho periodo.

A partir de ahí, WWE ha podido aprovechar la situación con una historia alrededor del torneo para coronar al Campeón interino de peso crucero NXT, y Drake Maverick fue promocionado por sus empleadores cual "underdog", que lo vería recuperar su empleo si consigue convertirse en monarca interino de la división crucero.

De hecho, luego de perder hace algunas semanas su primer encuentro contra Jake Atlas, Maverick ha podido hilvanar una serie de victorias a partir de ese momento, logrando el milagro y colándose en la final donde se efrentará a El Hijo del Fantasma en la final del torneo. El ganador será coronado como el Campeón Interino de peso crucero NXT.

► WWE podría volver a recontratar a Drake Maverick

Según los informes, la WWE parece encaminada para volver a firmar un contrato con Drake Maverick, según Dave Meltzer, quien informó en el reciente Wrestling Observer Radio que la compañía ha sugerido tal situación con el hecho de posicionar a Maverick en la final del Torneo para definir al Campeón interino de Peso Crucero NXT. Sin embargo, no precisó si WWE había o no firmado un nuevo contrato con el ex Campeón 24/7.

“No puedo imaginar que Drake Maverick no sea retenido. Sería una locura cortarlo ahora. Para él, o iba a perder y no ir a la final. Incluso si pierde, pueden dejar a Fantasma, pero al final, tienen que quedarse con él. Si realmente se va, no debería vencer a nadie al salir. Eso ni siquiera tiene sentido. Así que no puedo imaginar que no lo retengan. Quiero decir que no tiene ningún sentido."

Maverick tiene ante sí este miércoles la lucha más importante en su carrera en la WWE, sería una locura pensar que lo dejen fuera. Si gana, es altamente imporbable que se les vaya con el título a consecuencia de su despido, pues no querrán recordar lo que CM Punk les hizo en el 2011.