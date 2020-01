Luego de múltiples especulaciones respecto a la participación de Brock Lesnar en el Royal Rumble 2020, se ha confirmado que «la bestia» participará en la batalla campal de 30 hombres, e ingresará en el primer lugar. Lo insólito de este asunto es la «falta de lógica» en esta situacíon, donde ni siquiera pondrá en juego su Campeonato WWE, tal como sucediera con Roman Reigns en la edición del 2016.

Al parecer, una superestrella de SmackDown tampoco está de acuerdo con la idea de que Brock Lesnar participe en la batalla campal entrando en el primer lugar, ya que ha manifestado que definitivamente no quiere ser el número dos en entrar, por temor a que «La bestia» le rompa las extremidades.

Drake Maverick recurrió a su cuenta de Twitter este martes para pedirle a la gente que deje de poner en redes sociales la sugerencia de que él sea el segundo participante, ya que no quiere compartir el cuadrilátero con Brock Lesnar.

Can everybody PLEASE stop putting it out there in the universe that I draw #2 in the #RoyalRumble & be in the ring with @BrockLesnar

Is my life not a joke to you all enough already that you’d go as far as to enjoy seeing my limbs broken?

No thank you.

— Drake Maverick (@WWEMaverick) January 7, 2020