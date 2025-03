Drake estuvo en Elimination Chamber 2025

Como ya es habitual en los eventos premium de WWE y hasta en los shows semanales, varias superestrellas fuera del mundo de la lucha libre profesional aparecen en primera fila en los shows.

Pues bien, en esta ocasión, la figura de mayor renombre fue el famoso rapero Drake. Bueno, de mayor renombre que estuvo entre el público, pues como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, el también reconocido rapero Travis Scott estuvo en el ring, junto a The Rock y John Cena, y loes ayudó hasta a golpear a Cody Rhodes.

Varios fans presentes en la arena lo vieron junto con Lil Yachty y NAV y rápidamente, los videos y fotos de su presencia se hicieron virales en redes sociales, especialmente en X, antes Twitter.

Drake nació en Toronto, Ontario, Canadá, por lo que estaba en casa y decidió disfrutar del show de WWE.

Recientemente, Shawn Michaels invitó a Drake y a Kendrick Lamar a NXT para ayudarles a mediar en sus problemas. Sin embargo, no parece ser que Drake vaya a subirse al ring de WWE pronto, sino que solo estaba como fanático. Estas son fotos y momentos de Drake en Elimination Chamber 2025:

Drake cancelled his ‘Anita Max Win’ Tour early just to go & see Elimination Chamber in Toronto with Lil Yachty 💀 #WWEChamber pic.twitter.com/OdCebU8wJU

— clip 🛸 (@clippedszn) March 2, 2025