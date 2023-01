Dragon Lee: “Voy a comerme el mundo en WWE”

No pudo hacerse con The Lucha Brothers, ni con Bandido. Pero WWE sin duda se ha apuntado un gran tanto con la firma de Dragon Lee, gladiador que muchos estimaban recalaría en AEW, donde además de esos tres talentos citados figura su hermano Rush.

Tanto, que por anunciarse el Día de los Inocentes, hasta la mención de Triple H en sus redes sociales nadie quiso atreverse a dar legitimidad a la noticia. Asimismo, lució difícil de entender que instantes después de conquistar el Campeonato Mundial de Parejas AAA, Lee revelara su futuro, provocando que ese oro y otros tres (el Campeonato de Parejas The Crash, el Campeonato de Parejas KAOZ y el Campeonato de Parejas Pro Wrestling Revolution) quedaran vacantes.

Quién sabe si Dragon Lee hará hoy su primera aparición por WWE durante el Royal Rumble varonil, aunque la idea, según expuso Dave Meltzer, es que inicialmente forme parte de NXT y no debute sobre el elenco principal hasta 2024.

Y hablando de Royal Rumble, hubo hueco hoy en el programa ‘La Previa de WWE’ para una intervención pregrabada de Dragon Lee, con la que este mandó un mensaje a sus seguidores. Sin novedades sobre su debut, el ex Campeón de Peso Completo Jr. IWGP sólo dijo que lo veremos “muy pronto”.

«Me siento muy contento, muy emocionado, muy feliz, la verdad, no puedo con esto. Es una noticia que me impactó demasiado. Voy a dar lo mejor de mí como siempre lo he hecho, representando a mi país, representando a mi gente, representándome a mí mismo, todo lo que me he ganado en base a disciplina, a cada día estar en el ring entrenando, en el gimnasio. Entonces, llegó el momento.

«Mucha gente a lo mejor no podrá creer esto, pero cada domingo, solía comprar mis películas de la lucha libre de WWE. Me gustaba ver en ese entonces, recuerdo muy bien a luchadores como Shawn Michaels, Triple H, Batista… Aquellos luchadores que me inspiraban cuando era chico a ver la lucha libre de WWE. Hoy en día voy a cumplir un sueño más: estar en la mejor empresa, en la más grande a nivel mundial. Y me siento muy contento. Voy a dar lo mejor de mí, voy a llegar a comerme el mundo como siempre lo he hecho en cada empresa. WWE, nos vemos muy pronto».