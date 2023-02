Un mes transcurrió desde el anuncio de su firma con WWE hasta que Dragon Lee tuvo primera aparición oficial sobre el producto del gigante estadounidense. Eso sí, vía vídeo pregrabado durante el programa ‘La Previa’, en este caso de Royal Rumble.

Entonces, Dragon Lee se despidió del Universo WWE revelando que lo verían “muy pronto”. Tan pronto como que el plan era que debutara una semana después, en NXT Vengeance Day, según Dave Meltzer. Cierto contratiempo lo impidió.

« Estoy seguro de que quisieron presentar a Dragon Lee [en NXT Vengeance Day], pero está teniendo problemas de visado , así que por eso no está allí todavía».

Y ese esperado debut del ex-Ingobernable tal vez lo vincule en pantalla nada más y nada menos que con Shawn Michaels. Porque sabrán que el hoy jefe creativo de NXT mantiene cierto conflicto con Grayson Waller. O realmente, Waller es quien mantiene un conflicto con HBK, desde que empezara a acusar al veterano de odiar su trabajo y guardar preferencia por Bron Breakker.

Hoy, ante los micrófonos de la Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer y Bryan Alvarez dicen desconocer hacia dónde se dirige ese pique entre HBK y Waller, exponiendo que “Mr. WrestleMania” estaría capacitado incluso para darle su merecido al australiano en un combate formal, pues esperan que la historia se resuelva sobre un ring. Sin embargo, ni Meltzer ni Alvarez prevén una nueva implicación competitiva de Shawn Michaels.

Por consiguiente, parece lógico que a cambio, “The Showstopper” busque silenciar la verborrea de Waller con un talento de NXT. ¿Qué tal Dragon Lee? Así, el mexicano tendría una presentación notoria, abriendo igualmente la puerta a que Waller dejara la marca tras su presumible derrota. Recordemos que el pasado mes, “21st Century Success Story” se estrenó en Main Event, habitual previa de un ascenso.

Roadblock llega el 7 de marzo, y quizás su cartel albergue la primera lucha de Dragon Lee como gladiador de WWE. Estaremos atentos al desarrollo de los acontecimientos dentro de NXT.

Thanks for the idea Mr Michaels https://t.co/1IMB30uKMC