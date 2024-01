Dragon Lee no luchará en NXT New Year’s Evil: «Habrá sorpresa»

Mañana, NXT presentará su primer especial del año 2024, denominado New Year’s Evil. Y una de las luchas más esperadas por los fans, era el hecho de que el actual Campeón Norteamericano NXT, Dragon Lee, iba a hacer equipo con Joaquín Wilde y Cruz del Toro de LWO, para enfrentarse a la No Quarter Catch Crew, equipo conformado por Drew Gulak, Myles Borne y Damon Kemp.

Sin embargo, el enmascarado mexicano ha sorprendido a todos hace pocos momentos, cuando anunció a través de su cuenta de X, que debido a problemas personales, no iba a poder estar presente en el show de mañana. Aunque aseguró a los fans que la Latino World Order tendrá una gran sorpresa. Estas fueron sus palabras:

Feliz año nuevo!

Sad news to kick off the year, but due to visa issues I am unable to leave Mexico right now. Por eso, I will miss @WWENXT New Years Evil… But the LWO has a big surprise for the NQCC and the NXT Universe tomorrow night.

— Dragon Lee ドラゴンリー (@dragonlee95) January 2, 2024