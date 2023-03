Dragon Lee luchará por el Campeonato Norteamericano NXT en Stand & Deliver

Wes Lee se mantiene firme de seguir demostrando que es un digno Campeón Norteamericano, por lo que cada semana estuvo haciendo un reto abierto; sin embargo, las cosas ya no podían seguir así.

Fue por eso que Shawn Michaels le pidió al monarca que dejara de hacer el reto, pues cada semana había un caos de luchadores que buscaban ser sus rivales.

Fue así que se acordó que para Stand & Deliver 2023 se realizaría un combate donde Wes Lee se enfrentaría a cuatro rivales que él eligiera. Por tal motivo, subió al ring para anunciar a los luchadores que serán parte de este combate.

