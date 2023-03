Dragon Lee da su primera entrevista en NXT

El luchador mexicano, Dragon Lee, está cada vez más cerca de debutar en NXT y la semana pasada apareció entre el público y ahora ya habló ante las cámaras.

El enmascarado fue entrevistado en backstage de NXT, justo después de que fracasara el intento de Wes Lee por tener un combate por el Campeonato Norteamericano, pues muchos intentaron contestar el reto abierto, pero al final, ninguno lo logró.

Fue así que Dragon Lee habló sobe su llegada al territorio de desarrollo de WWE, donde se limitó a dan un mensaje corto, pero que deja con mucha expectación a los fans.

"Believe me, I'm going to love it here."@dragonlee95 is ready to make his presence known on #WWENXT! pic.twitter.com/nSPrqQQc7B

— WWE (@WWE) March 15, 2023