Dragon Lee consiguió su primera victoria en NXT

El luchador mexicano, Dragon Lee, tuvo su primer combate en solitario ante Nathan Frazer, después de haber fallado en su intento por conquistar el Campeonato Norteamericano.

Fue así que el enmascarado se enfrentó a un rival bastante fuerte, que desde un principio supo contestarle, pese a que el propio Lee mostró muy buenos recursos.

El duelo fue un ir y venir de movimientos rápidos, donde el mexicano sorprendió por su agilidad, aunque su rival respondió de la misma forma para tener un duelo bastante parejo.

One hell of a match between Dragon Lee and Nathan Frazer #WWENXT pic.twitter.com/3y6yTszXYw

