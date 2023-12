Dragon Lee será uno de los ocho participantes del torneo para determinar al nuevo retador al Campeonato de Estados Unidos de WWE, que ahora sostiene Logan Paul. Comenzará la semana que viene y estarán luchando también Kevin Owens, Santos Escobar, Bobby Lashley, Austin Theory, Grayson Waller, Karrion Kross y una Superestrella de NXT. Parece que The Prizefighter es el favorito, teniendo en cuenta también su cara a cara con Maverick de esta pasada noche en SmackDown, pero veremos quién acaba saliendo victorioso.

Who will advance in the United States Championship Tournament NEXT WEEK on #SmackDown ? @LoganPaul pic.twitter.com/tDyb6Zv172

No se puede descartar a nadie -ni siquiera a Kross, quien no termina de encontrar su hueco, o a heels como Escobar o Lashley porque Paul también lo sea- pero otro que podríamos considerar que podría hacerse con la victoria atendiendo a varios motivos -es babyface, está en pleno impulso…- es Lee. Y precisamente el guerrero ennmascarado de México envió un mensaje a los demás participantes en WWE SmackDown Exclusive después del show de anoche.

«¡Eso es increíble! Haces que mi deseo se haga realidad. Después de este combate, voy a mostrarle al mundo de lo que Dragon Lee es capaz, y me convertiré en el Campeón de los Estados Unidos, lo prometo«.

.@dragonlee95 is out to show the world what he is capable of when he battles @EscobarWWE in the #USTitle No. 1 Contender Tournament. #SmackDown pic.twitter.com/F6NJlt0iWb

— WWE (@WWE) December 2, 2023