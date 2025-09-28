Dragon Lee buscará el Megacampeonato AAA ante Dominik Mysterio en Héroes Inmortales 2025

El camino hacia Héroes Inmortales 2025 ya tiene un choque estelar confirmado: Dragon Lee será el próximo retador al Megacampeonato AAA, actualmente en manos de Dominik Mysterio, luego de una impresionante demostración de técnica y agilidad.
La oportunidad llegó tras una lucha en la que Dragon Lee derrotó a El Hijo del Vikingo y Grande Américano, consolidándose como el retador número uno. Este triunfo se produjo justo después de que Dominik celebrara su reinado como Megacampeón, título que conquistó en Triplemanía XXXIII y que ha mostrado ser altamente disputado.
- Worlds Collide: Dominik Mysterio, NUEVO Megacampeón AAA
- ¿Por qué las estrellas de AAA se benefician de WWE?
- Las múltiples teorías sobre la salida de Andrade de WWE
Con esta confirmación, la rivalidad promete convertirse en uno de los momentos más esperados de Héroes Inmortales 2025, donde el público podrá ver a Dominik Mysterio defender su cinturón ante un oponente de clase mundial como Dragon Lee, cuyo estilo explosivo y habilidad en el ring aseguran un combate emocionante.
► El choque que todos esperan
Dragon Lee y Dominik Mysterio se enfrentarán en Héroes Inmortales 2025, un duelo que promete combinar velocidad, técnica y momentos espectaculares. La contienda promete definir al Megacampeón AAA y elevar aún más la intensidad de la división estelar de la compañía.