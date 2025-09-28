Dragon Lee buscará el Megacampeonato AAA ante Dominik Mysterio en Héroes Inmortales 2025

El camino hacia Héroes Inmortales 2025 ya tiene un choque estelar confirmado: Dragon Lee será el próximo retador al Megacampeonato AAA, actualmente en manos de Dominik Mysterio, luego de una impresionante demostración de técnica y agilidad.

La oportunidad llegó tras una lucha en la que Dragon Lee derrotó a El Hijo del Vikingo y Grande Américano, consolidándose como el retador número uno. Este triunfo se produjo justo después de que Dominik celebrara su reinado como Megacampeón, título que conquistó en Triplemanía XXXIII y que ha mostrado ser altamente disputado.

Con esta confirmación, la rivalidad promete convertirse en uno de los momentos más esperados de Héroes Inmortales 2025, donde el público podrá ver a Dominik Mysterio defender su cinturón ante un oponente de clase mundial como Dragon Lee, cuyo estilo explosivo y habilidad en el ring aseguran un combate emocionante.

► El choque que todos esperan

Dragon Lee y Dominik Mysterio se enfrentarán en Héroes Inmortales 2025, un duelo que promete combinar velocidad, técnica y momentos espectaculares. La contienda promete definir al Megacampeón AAA y elevar aún más la intensidad de la división estelar de la compañía.