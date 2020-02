El tradicional recinto luchístico de Japón, el Tokyo Korakuen Hall fue sede para la función de Dragon Gate denominada «Truth Gate 2020«.

Dragon Kid, Ryo Saito y Kenichiro Arai derrotaron a Strong Machine J, Yosuke ♡ Santa Maria y Keisuke Okuda y a Takashi Yoshida, Diamante y H.Y.O para apoderarse del Campeonato Open The Triangle Gate en una lucha de eliminación.

En triple amenaza de parejas, Eita y BxB Hulk doblegaron a Masato Yoshino y Shuji Kondo y a YAMATO y KAI. R.E.D. continúa con su plan de dominar en la empresa.

Naruki Doi no tuvo problemas para concretar la primera defensa del Campenato Open The Dream Gate ante Kzy, venciéndolo en una lucha de poco más de 24 minutos.

Tras la lucha, Susumu Yokosuka para proponerse como siguiente retador, luego de que Naruki Doi lanzó un desafío abierto por su cinturón. El encuentro sucederá durante el Champion Gate en Osaka a finales de mes.

También Masaaki Mochizuki emitió un desafío abierto por el Campeonato de Parejas GHC que tiene con Naomichi Marufuji. El desafío fue aceptado por Takashi Yoshida y Diamante. El encuentro está programado para el 5 de marzo en el Korakuen Hall.

Los resultados completos son:

Dragon Gate «TRUTH GATE 2020», 07.02.2020

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 1,677 Espectadores

0. Super Shisa y Ho Ho Lun vencieron a Martin Kirby y Michael Su (4:01) con un Alejandro Lock de Shisa sobre Su.

1. Ben-K, Jason Lee y Mondai Ryu derrotaron a Gamma, Kento Kobune y Taketo Kamei (8:48) con la Spear de Ben-K sobre Kamei.

2. Masaaki Mochizuki venció a Kota Minoura (8:41) con la Shin Saikyou High Kick.

3. Toryumon vs. Dragon Gate: Yuki Yoshioka y Dragon Dia derrotaron a Susumu Yokosuka y Yasushi Kanda (8:24) con la Reptilian Rana de Dia sobre Kanda.

4. Toryumon vs. R.E.D: Big R Shimizu, Kaito Ishida y KAZMA SAKAMOTO vencieron a Ultimo Dragon, Don Fujii y Genki Horiguchi (11:08) con un Schoolboy de Ishida sobre Dragon.

5. Open The Triangle Gate Title ~ 3 Way Six Man Tag Team Match: Dragon Kid, Ryo Saito y Kenichiro Arai derrotaron a Strong Machine J, Yosuke ♡ Santa Maria y Keisuke Okuda y a Takashi Yoshida, Diamante y H.Y.O (c) (17:42) – conquistando el título.

– Takashi Yoshida eliminó a Yosuke ♡ Santa Maria con la Pineapple Bomber (14:55).

– Kenichiro Arai eliminó a H.Y.O con un Tiger Suplex Hold (17:42).

6. Toryumon vs. Dragon Gate vs. R.E.D ~ Special 3 Way Match: Eita y BxB Hulk vencieron a Masato Yoshino y Shuji Kondo y a YAMATO y KAI (11:15) con la South Road de Hulk sobre YAMATO.

7. Open The Dream Gate Title: Naruki Doi (c) derrotó a Kzy (24:13) con la Muscular Bomb (1st defense) defendiendo el título