Dragon Gate se presentó en el Sendai Sun Plaza Hall con la función «The Gate of Origin 2022» donde se expuso un campeonato.

► «The Gate of Origin 2022»

Ninja Mack de NOAH tuvo una aparición especial para asociarse con Dragon Kid e imponerse en un choque de parejas a la dupla de Z-Brats (Diamante y Shun Skywalker).

Siguió una lucha en triple amenaza con eliminación de capitanes, donde GOLD CLASS (Ben-K, Kota Minoura y Minorita [c]) superaron a D’courage (Dragon Dia, Yuki Yoshioka [c] y Madoka Kikuta) y a Z-Brats (BxB Hulk, H.Y.O y KAI [c]).

En el duelo estelar, Natural Vibes (BIG BOSS Shimizu y Kzy) lograron la primera defensa del Campeonato Open The Twin Gate respondiendo de forma contundente al desafío de Takashi Yoshida y YAMATO.

Los resultados completos son:

Dragon Gate «THE GATE OF ORIGIN 2022», 18.12.2022

Sendai Sun Plaza Hall

Asistencia: 882 Espectadores

1. U-T, JACKY «FUNKY» KAMEI y Jason Lee vencieron a Problem Dragon, Punch Tominaga y Ryu Fuda (6:25) con un Maximum Driver de Lee sobre Fuda.

2. Eita derrotó a Konomama Ichikawa (4:02) por detención arbitral.

3. Ultimo Dragon, Don Fujii y GAINA vencieron a Masaaki Mochizuki, Susumu Mochizuki y Yasushi Kanda (9:05) con La Magistral de Ultimo sobre Kanda.

4. 3 Way Match: ISHIN derrotó a Strong Machine J y Mochizuki Junior (8:27) con un Henka Clutch sobre Junior.

5. International Dream Tag Match: Dragon Kid y Ninja Mack vencieron a Shun Skywalker y Diamante (15:03) por Countout.

6. Captain Fall Elimination 3 Way Match: Kota Minoura, Ben-K y Minorita derrotaron a Yuki Yoshioka, Dragon Dia y Madoka Kikuta y a BxB Hulk, KAI y H.Y.O (13:26) con un Front Cradle de Minorita sobre H.Y.O.

7. Open the Twin Gate Title: Kzy y BIGBOSS Shimizu (c) vencieron a YAMATO y Takashi Yoshida (22:21) con un Shot Put Slam de Shimizu sobre Yoshida defendiendo el título