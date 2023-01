“The Final Gate 2022” fue la última gran función de Dragon Gate celebrada en el Fukuoka International Center.

► “The Final Gate 2022”

Minorita, el luchador más pequeño de Dragon Gate, conquistó su primer título individual, el Campeonato Open the Brave Gate, sorprendiendo a H.Y.O, quien cayó en su quinta defensa.

Siguió un divertido combate donde Último Dragón comandó a Dragon Kid, Dragon Dia y Bokutimo Dragon para superar a Don Fujii, Genki Horiguchi, Eita y Ho Ho Lun.

El mexicano Diamante de Z-Brats, dio cuenta de Kota Minoura en el mano a mano especial del evento.

Z-Brats (ISHIN, KAI y Shun Skywalker) lograron la segunda defensa del Campeonato Open the Triangle Gate pasando sobre Aagan Iisou (Shuji Kondo y Toru Owashi) y Naruki Doi.

Luego de cuatro años, Shingo Takagi retornó a Dragon Gate en una interesante refriega de parejas donde junto BxB Hulk se impusieron a YAMATO y Madoka Kikuta.

En la batalla estelar, Yuki Yoshioka se confirmó en la posesión del Campeonato Open the Dream Gate al logar su quinta defensa titular y cuarta contra un ex monarca de este cetro, Ben-K. Fue una recia batalla entre un experimentado luchador que se ha renovado para beneplácito de los fans y un joven monarca que ha demostrado su poderío y supremacía. Tras celebrar su triunfo, Yoshioka recibió el reto de Shun Skywalker.

Los resultados completos son:

Dragon Gate “THE FINAL GATE 2022”, 25.12.2022

Fukuoka International Center

Asistencia: 2,589 Espectadores

1. Kzy, Strong Machine J, Jason Lee y JACKY “FUNKY” KAMEI vencieron a Masaaki Mochizuki, Susumu Mochizuki, Yasushi Kanda y Mochizuki Junior (11:06) con un Devil Windmill Suplex Hold de Machine sobre Junior.

2. Kaito Nagano y Yoshiki Kato derrotaron a Takashi Yoshida y Problem Dragon (2:46) con un Modified Argentine Backbreaker de Kato sobre Dragon.

3. Open the Brave Gate Title: Minorita venció a H.Y.O (c) (8:49) con un Minorita Front Cradle – conquistando el título

4. Ultimo Dragon, Dragon Kid, Dragon Dia y Bokutimo Dragon derrotaron a Don Fujii, Genki Horiguchi, Eita y Ho Ho Lun (8:41) con La Magistral de Ultimo sobre Horiguchi.

5. Special Singles Match: Diamante venció a Kota Minoura (12:07) con la Vuelta Finale.

6. Open the Triangle Gate Title: KAI, Shun Skywalker e ISHIN (c) derrotaron a Naruki Doi, Shuji Kondo y Toru Owashi (10:35) con un Gannosuke Clutch de KAI sobre Kondo defendiendo el título

7. Wagamichi Bakushin is Back!! Special Tag Match: Shingo Takagi y BxB Hulk vencieron a YAMATO y Madoka Kikuta (18:22) con un Last of the Dragon de Takagi sobre Kikuta.

8. Open the Dream Gate Title: Yuki Yoshioka (c) derrotó a Ben-K (26:33) con un Frog Splash (5th defense) defendiendo el título.