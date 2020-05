Siguiendo el ejemplo de empresas como NOAH, AJPW, Zero1, BJW, DDT y 2AW, es ahora Dragon Gate quien se adapta a las nuevas condiciones que se tienen que seguir por el Coronavirus y anuncia su magno evento "King of Gate 2020".

► King of Gate 2020

Éste es su principal torneo anual individual, y por primera ocasión en sus quince años de existencia, se realizará sin la presencia de aficionados y la competencia se transmitirá por su servicio de stream Dragon Gate Network. Ésta parece ser la tendencia para la empresas profesionales de lucha libre, una vez que la contingencia sanitaria se ha extendido del 6 de mayo al 31.

Para la edición 2020, participarán 24 luchadores, divididos en 3 bloques. Los encuentros de la primera ronda se desarrollarán del 15 al 17 de mayo bajo el siguiente programa:

Dragon Gate, 15.05.2020 (DG Network)

Lugar desconocido

1. King of Gate - Grupo A - Round 1: H.Y.O vs. Kzy

2. King of Gate - Grupo A - Round 1: YAMATO vs. Ryo Saito

3. King of Gate - Grupo A - Round 1: Dragon Kid vs. Diamante

4. King of Gate - Grupo A - Round 1: Yosuke ♡ Santa Maria vs. Susumu Yokosuka

Dragon Gate, 16.05.2020 (DG Network)

Lugar desconocido

1. King of Gate - Grupo B - Round 1: Kaito Ishida vs. Jason Lee

2. King of Gate - Grupo B - Round 1: BxB Hulk vs. Keisuke Okuda

3. King of Gate - Grupo B - Round 1: Genki Horiguchi vs. KAI

4. King of Gate - Grupo B - Round 1: Big R Shimizu vs. Naruki Doi

Dragon Gate, 17.05.2020 (DG Network)

Lugar desconocido

1. King of Gate - Grupo C - Round 1: Kagetora vs. Ben-K

2. King of Gate - Grupo C - Round 1: Strong Machine J vs. Eita

3. King of Gate - Grupo C - Round 1: KAZMA SAKAMOTO vs. Masaaki Mochizuki

4. King of Gate - Grupo C - Round 1: Dragon Dia vs. Takashi Yoshida

El ganador del año pasado fue Ben-K, quien en esta ocasión está incluido en el Grupo C.