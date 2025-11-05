Dragon Gate: Se anuncia el torneo «King of Gate 2025»

por

Dragon Gate reveló los nombres de los participantes y los duelos que se dirimirán en su torneo «King of Gate 2025«.

Imagen

► «King of Gate 2025»

A diferencia de la edición anterior, será una competencia de eliminación directa, donde competirán 32 luchadores. Dos de ellos serán extranjeros (Gianni Valletta y el Cucuy) y uno obtuvo su lugar al imponerse en una campal de varios aspirantes (El Cielo).

Cada lucha será sin límite de tiempo; si ésta termina en empate debido a que ambos luchadores están fuera del ring o ambos jugadores cometen una falta, los dos serán descalificados.

El ganador de esta edición tendrá el derecho a retar a poseedor del Campeonato Open the Dream Gate, actualmente en poder de Madoka Kikuta. También participa Dragon Día, el vencedor de la edición de 2024.

Puede ser una imagen de texto que dice "DRAGONGATE JAPAN PRO-WRESTLING #KingOfGate2025 @KINGO GATE 20259 DRAGONGATE NO.1 CHAMPION SHIP 11月06日（木）18 11月06日（木）18：３0　東京・後楽園ホール 8:30 東京・ 後楽園ホール 11月08日（土）１ 8:00 1月08日（土）18：00兵庫・神戸芸術 兵庫・ 神戸芸術センター 11月09日（日）16：0 愛経・松山市総合コミュニティセンター 11月10日（月）18：30 鳥取・ 鳥取産業体育館 11月13日（木）18：3０ 18:30 愛知・名古屋市審橋スポーツセンター 11月15日（土）1 7:00 神奈川・ 川・メルキュール横須賀 11月16日（日）17：00 7:00 ・ふじさんメッセ 11月21日（金）１ 8:30 佐賀· 国見台体育館 11月22日（土 8:00 熊本・ 本・熊本城ホールシピック シビックホール 11月23日（日）17：00 福岡・ 福岡・うきはアリーナ 11月24日（ 11月24日（月・祝）17：00 飯塚市総合体育館（多目ホ 多目的ホール） 11月25日（火）18:30 大分・ 大分·T.O.P.S BittsHALL 11月26日（水）18：3０ 11月26日（ 福岡・ ・大華田文化会館（小ホール 12月03日（水） )18：30東京 18:30 東京・ 後楽園ホール DRAGONGATE DRAGONGATE JAPAN PRO-WRESTLING"

El calendario de encuentros queda así:

Dragon Gate «KING OF GATE 2025», 06.11.2025
Tokyo Korakuen Hall

-. King of Gate 2025 – Round 1: ISHIN vs. Luis Mante
-. King of Gate 2025 – Round 1: Shun Skywalker vs. Naruki Doi
-. King of Gate 2025 – Round 1: Ryoya Tanaka vs. Homare
-. King of Gate 2025 – Round 1: Yuki Yoshioka vs. Madoka Kikuta

Dragon Gate «KING OF GATE 2025», 08.11.2025
Hyogo, Kobe Art Center

-. King of Gate 2025 – Round 1: YAMATO vs. Hyo
-. King of Gate 2025 – Round 1: Dragon Kid vs. Gianni Valletta
-. King of Gate 2025 – Round 1: Dragon Dia vs. Riiita
-. King of Gate 2025 – Round 1: Strong Machine J vs. El Cielo

Dragon Gate «KING OF GATE 2025», 09.11.2025
Ehime, Matsuyama City General Community Center

-. King of Gate 2025 – Round 1: Kzy vs. Jason Lee
-. King of Gate 2025 – Round 1: BxB Hulk vs. KAI

Dragon Gate «KING OF GATE 2025», 10.11.2025
Tottori, Tottori Industrial Gymnasium

-. King of Gate 2025 – Round 1: Ryu Fuda vs. El Cucuy
-. King of Gate 2025 – Round 1: JACKY KAMEI vs. Kagetora

Dragon Gate «KING OF GATE 2025», 13.11.2025
Aichi, Nagoya Tsuyuhashi Sports Center

-. King of Gate 2025 – Round 1: U-T vs. Takashi Yoshida
-. King of Gate 2025 – Round 1: Mochizuki Jr. vs. Yoshiki Kato

Dragon Gate «KING OF GATE 2025», 15.11.2025
Kanagawa, Mercure Hotel Yokosuka

-. King of Gate 2025 – Round 1: Susumu Yokosuka vs. Ben-K
-. King of Gate 2025 – Round 1: Masaaki Mochizuki vs. Kota Minoura

Dragon Gate «KING OF GATE 2025», 16.11.2025
Shizuoka, Fujisan Messe

-. King of Gate 2025 – Round 2: Ganador de Kikuta /Yoshioka  vs. Ganador de U-T/Takashi
-. King of Gate 2025 – Round 2: Ganador de Dragon Dia/Riiita vs. Ganador de Hulk/KAI

Dragon Gate «KING OF GATE 2025», 21.11.2025
Saga, Imari Kunimidai Gymnasium

-. King of Gate 2025 – Round 2: Ganador de Kid/Valletta vs. Ganador de Kzy vs. Jason Lee

Dragon Gate «KING OF GATE 2025», 22.11.2025
Kumamoto, Kumamoto Castle Hall

-. King of Gate 2025 – Round 2: Ganador de Mante /ISHIN vs. Ganador de Ryu Fuda/ El Cucuy
-. King of Gate 2025 – Round 2: Ganador de Tanaka/Homare vs. Ganador de YAMATO/Hyo

Dragon Gate «KING OF GATE 2025», 23.11.2025
Fukuoka, Ukiha Arena

-. King of Gate 2025 – Round 2: Ganador de Kagetora/JACKY KAMEI vs. Ganador de Susumu Yokosuka/Ben-K
-. King of Gate 2025 – Round 2: Ganador de Mochizuki Jr. /Yoshiki Kato vs. Ganador de El Cielo/ Strong Machine J

Dragon Gate «KING OF GATE 2025», 24.11.2025
Fukuoka, Iizuka City General Gymnasium

-. King of Gate 2025 – Round 2:  Ganador de Mochizuki/Minoura vs. Ganador de Shun Skywalker /Doi

Dragon Gate «KING OF GATE 2025», 25.11.2025
Oita, T.O.P.S BittsHALL

-. King of Gate 2025 – Cuartos de Final (2 luchas)

Dragon Gate «KING OF GATE 2025», 26.11.2025
Fukuoka, Omuta Cultural Hall

-. King of Gate 2025 – Cuartos de Final (2 luchas)

Dragon Gate «KING OF GATE 2025», 03.12.2025
Tokyo, Korakuen Hall

-. King of Gate 2025 – Semifinales y Final

 

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Archivo de artículos