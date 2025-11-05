Dragon Gate: Se anuncia el torneo «King of Gate 2025»

Dragon Gate reveló los nombres de los participantes y los duelos que se dirimirán en su torneo «King of Gate 2025«.
► «King of Gate 2025»
A diferencia de la edición anterior, será una competencia de eliminación directa, donde competirán 32 luchadores. Dos de ellos serán extranjeros (Gianni Valletta y el Cucuy) y uno obtuvo su lugar al imponerse en una campal de varios aspirantes (El Cielo).
Cada lucha será sin límite de tiempo; si ésta termina en empate debido a que ambos luchadores están fuera del ring o ambos jugadores cometen una falta, los dos serán descalificados.
El ganador de esta edición tendrá el derecho a retar a poseedor del Campeonato Open the Dream Gate, actualmente en poder de Madoka Kikuta. También participa Dragon Día, el vencedor de la edición de 2024.
El calendario de encuentros queda así:
Dragon Gate «KING OF GATE 2025», 06.11.2025
Tokyo Korakuen Hall
-. King of Gate 2025 – Round 1: ISHIN vs. Luis Mante
-. King of Gate 2025 – Round 1: Shun Skywalker vs. Naruki Doi
-. King of Gate 2025 – Round 1: Ryoya Tanaka vs. Homare
-. King of Gate 2025 – Round 1: Yuki Yoshioka vs. Madoka Kikuta
Dragon Gate «KING OF GATE 2025», 08.11.2025
Hyogo, Kobe Art Center
-. King of Gate 2025 – Round 1: YAMATO vs. Hyo
-. King of Gate 2025 – Round 1: Dragon Kid vs. Gianni Valletta
-. King of Gate 2025 – Round 1: Dragon Dia vs. Riiita
-. King of Gate 2025 – Round 1: Strong Machine J vs. El Cielo
Dragon Gate «KING OF GATE 2025», 09.11.2025
Ehime, Matsuyama City General Community Center
-. King of Gate 2025 – Round 1: Kzy vs. Jason Lee
-. King of Gate 2025 – Round 1: BxB Hulk vs. KAI
Dragon Gate «KING OF GATE 2025», 10.11.2025
Tottori, Tottori Industrial Gymnasium
-. King of Gate 2025 – Round 1: Ryu Fuda vs. El Cucuy
-. King of Gate 2025 – Round 1: JACKY KAMEI vs. Kagetora
Dragon Gate «KING OF GATE 2025», 13.11.2025
Aichi, Nagoya Tsuyuhashi Sports Center
-. King of Gate 2025 – Round 1: U-T vs. Takashi Yoshida
-. King of Gate 2025 – Round 1: Mochizuki Jr. vs. Yoshiki Kato
Dragon Gate «KING OF GATE 2025», 15.11.2025
Kanagawa, Mercure Hotel Yokosuka
-. King of Gate 2025 – Round 1: Susumu Yokosuka vs. Ben-K
-. King of Gate 2025 – Round 1: Masaaki Mochizuki vs. Kota Minoura
Dragon Gate «KING OF GATE 2025», 16.11.2025
Shizuoka, Fujisan Messe
-. King of Gate 2025 – Round 2: Ganador de Kikuta /Yoshioka vs. Ganador de U-T/Takashi
-. King of Gate 2025 – Round 2: Ganador de Dragon Dia/Riiita vs. Ganador de Hulk/KAI
Dragon Gate «KING OF GATE 2025», 21.11.2025
Saga, Imari Kunimidai Gymnasium
-. King of Gate 2025 – Round 2: Ganador de Kid/Valletta vs. Ganador de Kzy vs. Jason Lee
Dragon Gate «KING OF GATE 2025», 22.11.2025
Kumamoto, Kumamoto Castle Hall
-. King of Gate 2025 – Round 2: Ganador de Mante /ISHIN vs. Ganador de Ryu Fuda/ El Cucuy
-. King of Gate 2025 – Round 2: Ganador de Tanaka/Homare vs. Ganador de YAMATO/Hyo
Dragon Gate «KING OF GATE 2025», 23.11.2025
Fukuoka, Ukiha Arena
-. King of Gate 2025 – Round 2: Ganador de Kagetora/JACKY KAMEI vs. Ganador de Susumu Yokosuka/Ben-K
-. King of Gate 2025 – Round 2: Ganador de Mochizuki Jr. /Yoshiki Kato vs. Ganador de El Cielo/ Strong Machine J
Dragon Gate «KING OF GATE 2025», 24.11.2025
Fukuoka, Iizuka City General Gymnasium
-. King of Gate 2025 – Round 2: Ganador de Mochizuki/Minoura vs. Ganador de Shun Skywalker /Doi
Dragon Gate «KING OF GATE 2025», 25.11.2025
Oita, T.O.P.S BittsHALL
-. King of Gate 2025 – Cuartos de Final (2 luchas)
Dragon Gate «KING OF GATE 2025», 26.11.2025
Fukuoka, Omuta Cultural Hall
-. King of Gate 2025 – Cuartos de Final (2 luchas)
Dragon Gate «KING OF GATE 2025», 03.12.2025
Tokyo, Korakuen Hall
-. King of Gate 2025 – Semifinales y Final