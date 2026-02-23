Dragon Gate: Resultados “Truth Gate 2026” Natural Vibes se fortalece

Como parte de la gira «Truth Gate 2026«, Dragon Gate se presentó en el Tokyo Korakuen Hall.

► “Truth Gate 2026”

En el combate soñado, el campeón Kikuta noquea a Yoshioka con un piledriver que lo dejó en el suelo.

Masa Kitamiya y Takashi Sugiura de TEAM2000X acudieron en ayuda de PSYPATRA tras el sexto combate. Junto con PSYPATRA, se enfrentarán a Gajadokuro en una Guerra Total de 5 contra 5 el 23 de febrero.

Natural Vibes presentó oficialmente a GuC (Daiki Yanagiuchi) y @KEY (Akihiro Sahara) como sus nuevos miembros. Kzy, GuC y @KEY desafiaron a LOVE and PEACE por el título Open The Triangle Gate. El GM Ryo Saito también programó este combate para el 23 de febrero.

Los resultados completos son:

Dragon Gate «TRUTH GATE 2026, 05.02.2026

Tokyo Korakuen Hall

1,142 Espectadores

1. Naruki Doi y KAGETORA vencieron a Kenichiro Arai y Kazuma Kimura (9:35) con la Gurumakakari de KAGETORA sobre Kimura.

2. Ultimo Dragon, Masaaki Mochizuki, Don Fujii y Punch Tominaga vencieron a YAMATO, Dragon Kid, BxB Hulk y Susumu Yokosuka (11:31) con un Dragon Suplex Hold de Mochizuki sobre Hulk.

3. Luis Mante venció a Marcus Mathers (9:21) con un Super Tigre.

4. KAI y Yoshiki Kato vencieron a Homare y El Cielo (5:49) por DQ , cuando Cielo fue descalificado (ataque con una silla).

5. Madoka Kikuta, Kota Minoura y ISHIN vencieron a Yuki Yoshioka, Dragon Dia y Ryoya Tanaka (11:11), cuando Yoshioka fue contado.

6. Special Singles Match: Shun Skywalker venció a BIGBOSS Shimizu (6:33) por DQ.

7. Strong Machine J, Kzy, U-T y GuC y @KEY vencieron a Hyo, Ben-K, JACKY KAMEI, Riiita y Mochizuki Jr. (19:33) con un Running Elbow Smash de Kzy sobre Ben-K.