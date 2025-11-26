Dragon Gate: Resultados «The Gate of Nostalgia 2025» Vuelta al pasado

Dragon Gate celebró una función especial denominada «The Gate of Nostalgia 2025» desde el Shinuku FACE de Tokio.

► «The Gate of Nostalgia 2025»

Fue una presentación especial de las facciones más representativas de la historia de Dragon Gate, lo que significó la reaparición de alguno luchadores que ya no están en la empresa, como Shingo Takagi quien se reencontró con sus compañeros del legendario Akatsuki.

Masquerade (Shun Skywalker, Dragon Dia y Gianni Valletta) cayeron ante sus acérrimos rivales, Diamante, H.Y.O y Dia Inferno de R.E.D.

Dragon Kid, Ben-K y Jason Lee de MaxiMuM] superaron a Shingo Takagi, Cyber Kong y Chihiro Tominaga de akatsuki. Takagi regresó a Dragon Gate luego de ocho meses.

Madoka Kikuta aplastó a Yamato y así Gajadokuro, la facción más poderosa actualmente, ganó el combate de 4 vías entre facciones.

Los resultados completos son:

Dragon Gate «THE GATE OF NOSTALGIA 2025», 17.11.2025

Shinjuku FACE

445 Espectadores

0. JACKY KAMEI, Riiita y Mochizuki Junior vencieron a Daiki Yanagiuchi, Akihiro Sahara y Kazuma Kimura (6:04) con un German Suplex Hold de Mochizuki sobre Yanagiuchi.

1. Jimmy Susumu, Jimmy Kagetora y Genki Horiguchi H.A.Gee.Mee!! con Ryo «Jimmy» Saito [Jimmyz] vencieron a Strong Machine J, Strong Karaoke Machine y Strong Shachihoko Machine [Strong Machine Army] (0:41) con un Yokosuka Cutter de Susumu sobre Shachihoko.

1a. Jimmy Susumu, Jimmy Kagetora y Genki Horiguchi H.A.Gee.Mee!! con Ryo «Jimmy» Saito [Jimmyz] vencieron a Strong Machine J, Strong Machine F y Giant Strong Machine [Strong Machine Army] (7:04) con un Backslide From Heaven de Horiguchi sobre Machine F.

2. Open the Comedy Gate Title: Jiro Shinbashi (c) venció a Johnson Florida (8:15) con un Business Bag Attack (1st defense) .

3. Diamante, H.Y.O y Dia Inferno [R.E.D] vencieron a Shun Skywalker, Dragon Dia y Gianni Valletta [MASQUERADE] (6:20) con la Vuelta Finale de Diamante sobre Dia.

4. Dragon Kid, Ben-K y Jason Lee [MaxiMuM] vencieron a Shingo Takagi, Cyber Kong y Chihiro Tominaga [-akatsuki-] (14:59) con un Spear de Ben-K sobre Tominaga.

5. Dragon Gate The Ultimate Scariest Unit Showdown 3 Way Match: YAMATO, BxB Hulk y Naruki Doi con Problem Dragon [MAD BLANKEY] vencieron a Kzy, Yasushi Kanda y Kenichiro Arai [Deep Drunkers] y a Madoka Kikuta, ISHIN y Yoshiki Kato [Gajadokuro] (2:30) por conteo fuera.

5a. Dragon Gate The Ultimate Scariest Unit Showdown 4 Way Match: Madoka Kikuta, ISHIN y Yoshiki Kato [Gajadokuro] vencieron a Masaaki Mochizuki, Shuji Kondo y Toru Owashi [Aagan Iisou] a Kzy, Yasushi Kanda y Kenichiro Arai [Deep Drunkers] y a YAMATO, BxB Hulk y Naruki Doi con Problem Dragon [MAD BLANKEY] (15:24).

1) Shuji Kondo venció a Madoka Kikuta (9:50) con un King Kong Lariat.

2) YAMATO venció a Masaaki Mochizuki (11:20) por Pinfall tras un Box Attack de Kondo.

3) Madoka Kikuta venció a YAMATO (15:24) con un Rolling Lariat.