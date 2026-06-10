Dragon Gate: Resultados «Rainbow Gate 2026» ISHIN y Yoshiki Kato son triples campeones

Dragon Gate se presentó en el Tokyo Korakuen Hall como parte del arranque de la gira «Rainbow Gate 2026«.

► «Rainbow Gate 2026»

Shun Skywalker reapareció y compitió al lado de Hyo en el quinto combate y, tras el mismo, anunció que abandonará Dragon Gate.

Tiger Mask tuvo una aparición especial en Dragon Gate, como parte de su despedida de los cuadriláteros. En esta ocasión hizo equipo con Último Dragón y Great Sasuke para doblegar a los veteranos de Dragon Gate: Don Fujii, Dragon Kid y Masaaki Mochizuki .

En la batalla principal, Gajadokuro (ISHIN y Yoshiki Kato) se proclamaron nuevos poeedores del Campeonato de Parejas All Asia tras dominar a Genki Horiguchi y Yasushi Kanda, quienes cayeron en su primera defensa. Como réferi fungió el legendario Kyohei Wada, para certificar la legalidad del duelo. Esta es la segunda ocasión que Gajadokuro conquista este histórico cetro. Con este resultado, ISHIN y Kato son triples monarcas de parejas, ya que tienen en su poder el Campeonato Open the Twin Gate, el Campeonato de Parejas Sou Ryuo y ahora el Campeonato de Parejas All Asia).

Los resultados completos son:

Dragon Gate «RAINBOW GATE 2026», 04.06.2026

Tokyo Korakuen Hall

970 Espectadores

1. U-T, GuC y @KEY vencieron a Kenichiro Arai, Punch Tominaga y Homare (10:00) con una Sablier Bomb de GuC sobre Tominaga.

2. Toru Owashi venció a Jiro Shinbashi (6:56) por Pinfall tras un fallido Body Press de Shinbashi.

3. Madoka Kikuta, Kota Minoura, Jason Lee y KAI vencieron a YAMATO, BxB Hulk, Susumu Yokosuka y Naruki Doi (4:31) con un Rolling Lariat de Kikuta sobre Yokosuka.

4. 3 Way Match: Luis Mante, El Cielo y Kazuma Kimura vencieron a Strong Machine J, Kzy y Flamita y a JACKY KAMEI, Riiita y Mochizuki Junior (12:44) con un Revolution-Style Tombstone Piledriver de Cielo sobre Mochizuki.

5. Hyo y Shun Skywalker vencieron a Yuki Yoshioka y Ryoya Tanaka (15:15) con un Samson Driver de Hyo sobre Yoshioka.

6. Special Six Man Tag Match: Ultimo Dragon, The Great Sasuke (M-Pro) y Tiger Mask (NJPW) vencieron a Dragon Kid, Masaaki Mochizuki y Don Fujii (9:41) con un Chickenwing Facelock de Tiger sobre Fujii.

7. All Asia Tag Team Title: ISHIN y Yoshiki Kato vencieron a Genki Horiguchi y Yasushi Kanda (c) (15:01) con la Jinchu de ISHIN sobre Horiguchi – Conquistando el título.