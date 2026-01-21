Dragon Gate: Resultados «Open The New Year Gate 2026» Ryoya Tanaka defiende su cinturón

Arrancó la gira «Open The New Year Gate 2026» desde el Kobe Sambo Hall; con ella, Dragon Gate inició sus actividades de 2026.

► «Open The New Year Gate 2026»

BIGBOSS Shimizu regresó tras un paréntesis de más de un año y se reincorporó a Natural Vibes.

En choque de parejas, los veteranos Don Fujii y Masaaki Mochizuki se impusieron a Gajadokuro (ISHIN y Jason Lee). Tras la lucha, Don Fujii pidió una oportunidad por el Campeonato de Parejas All Asia, en poder de Gajadokuro.

Siguió una rápida lucha de cuartetas, donde Gajadokuro (KAI, Kota Minoura, Madoka Kikuta y Yoshiki Kato) dominaron a D’courage (Dragon Dia y Yuki Yoshioka), Daiki Yanagiuchi y Kazuma Kimura.

En el turno semifinal, PSYPATRA (El Cielo y Shun Skywalker) se llevaron la victoria ante Love And Peace (Ben-K y JACKY KAMEI).

En el turno principal, Ryoya Tanaka se afianzó al Campeonato Open The Brave Gate al defender el cetro por séptima vez, respondiendo al desafío que hizo Riiita.

Los resultados completos son:

Dragon Gate «OPEN THE NEW YEAR GATE 2026», 08.01.2026

Kobe Sambo Hall

361 Espectadores

1. Strong Machine J, Kzy y U-T vencieron a Susumu Yokosuka, KAGETORA y Naruki Doi (8:47) con un Machine Suplex Hold de J sobre KAGETORA.

2. Royal Sambo: Hyo venció a YAMATO con un Samson Driver (10:57). Orden de eliminación: Dragon Kid, BxB Hulk, Mochizuki Jr., Yasushi Kanda, Syachihoko Boy, Takashi, Mondai Ryu, Ryu Fuda y Jiro Shinbashi.

3. Ultimo Dragon, El Cucuy y Demus vencieron a Ho Ho Lun, Ho Ri, y Reach Tominaga (7:56) con La Magistral de Dragon sobre Tominaga.

4. Masaaki Mochizuki y Don Fujii vencieron a Jason Lee y ISHIN (8:27) con un Nice German de Fujii sobre Lee.

5. Madoka Kikuta, Kota Minoura, KAI y Yoshiki Kato vencieron a Yuki Yoshioka, Dragon Dia, Daiki Yanagiuchii y Kazuma Kimura (5:13) con un Cadere Luna de Kato sobre Kimura.

6. Shun Skywalker y El Cielo vencieron a Ben-K y JACKY KAMEI (9:56) con un Spinning Tombstone Piledriver de Cielo sobre KAMEI.

7. Open The Brave Gate Title: Ryoya Tanaka (c) venció a Riiita (18:54) con un Stardust Press defendiendo el título