Dragon Gate: Resultados «Open the New Year Gate 2026» Gajadokuro pierde el cetro de Parejas All Asia

Frente a la mayor audiencia en el Korakuen Hall desde la pandemia, Dragon Gate ofreció un gran espectáculo como parte de la gira «Open the New Year Gate 2026«.

► «Open the New Year Gate 2026»

Tuvieron que pasar ocho años para que un luchador estadounidense se presentara en Dragon Gate. El joven Marcus Mathers hizo su debut en Japón luego de aparecer en la filial en Estados Unidos. Mathers se integró con D’Courage aportando una dinámica fresca. Al lado de Ryoya Tanaka dominaron a Natural Vibes (Strong Machine J y U-T).

En choque de parejas, D’courage (Dragon Dia y Yuki Yoshioka) se acoplaron perfectamente para doblegar a Gajadokuro (KAI y Madoka Kikuta). Tras la lucha, Yuki Yoshioka volvió a lanzar su desafió por el Campeonato Open the Dream Gate y Kikuta no tuvo más remedio que aceptar.

ISHIN y Yoshiki Kato de Gajadokuro no lograron defender el Campeonato de Parejas All Asia, que ganaron el 31 de diciembre en un evento de AJPW. Ambos cayeron bajo el dominio de los veteranos Don Fujii y Masaaki Mochizuki, quienes se proclamaron nuevos monarcas. El legendari réferi Ryohei Wada fue el encargado de impatir justicia en esta lucha.

En el turno estelar, BIGBOSS Shimizu, quien se ha transformado en una amenaza de primera línea en Dragon Gate. Ahora es el hombre más interesante de la empresa, tras la traición de su antigua agrupación se enfocó en destruirla. En esta ocasión le tocó enfrentar al último miembro de Natural Vibes, Kzy, quien ya había tomado el control del encuentro hasta que Gajadokuro intervino e ISHIN le propinó tremendo sillazo, para que Shimizu lo atacara sin piedad y rematara con otro sillazo para alzarse con el triunfo. Tras el combate, Shun Skywalker, quien ha estado luchando contra una lesión en la pierna, subió al ring y desafió a Shimizu a una lucha individual en el próximo espectáculo del Korakuen Hall en febrero.

Los resultados completos son:

Dragon Gate «OPEN THE NEW YEAR GATE 2026», 18.01.2026

Tokyo Korakuen Hall

1,556 Espectadores – Super No Vacancy Full House

1. Ryoya Tanaka y Marcus Mathers vencieron a Strong Machine J y U-T (6:52) con un 450° Splash de Mathers sobre U-T.

2. Ultimo Dragon, Daiki Yanagiuchi, Akihiro Sahara y Kazuma Kimura vencieron a Naruki Doi, Toru Owashi, Problem Dragon y Punch Tominaga (8:08) con la Sublime Bomb de Yanagiuchi sobre Tominaga.

3. Kota Minoura y Jason Lee venció a vencieron a Homare y El Cielo (3:35) con la Golden Rose de Minoura sobre Homare.

4. Hyo, Ben-K, JACKY KAMEI, Riiita y Mochizuki Junior vencieron a YAMATO, Dragon Kid, BxB Hulk, Susumu Yokosuka y KAGETORA (11:28) con un Samson Driver de Hyo sobre KAGETORA.

5. Yuki Yoshioka y Dragon Dia vencieron a Madoka Kikuta y KAI (10:35) con un High Fly Flow de Yoshioka sobre KAI.

6. All Asia Tag Team Title: Masaaki Mochizuki y Don Fujii vencieron a ISHIN y Yoshiki Kato (c) (15:03) con un Inside Cradle de Fujii sobre ISHIN – Conquistando el título

7. BIGBOSS Shimizu venció a Kzy (13:43) con un Shot Put Slam.