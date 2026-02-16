Dragon Gate: Resultados «Memorial Gate 2026» Defensa del cetro de tercias

La gira «Memorial Gate 2026» llegó al Wakayama Prefectural Gymnasium donde Dragon Gate presentó un interesante cartel.

► «Memorial Gate 2026»

En férreo combate, Gajadokuro (BIG BOSS Shimizu, Kota Minoura y Madoka Kikuta) doblegaron a Natural Vibes (Kzy, Strong Machine J y U-T) usando toda clase de triquiñuelas.

En el turno semifinal, D’courage (Dragon Dia, Ryoya Tanaka y Yuki Yoshioka) y Marcus Mathers se integraron muy bien para dar cuenta de PARADOX (BxB Hulk, Dragon Kid, Naruki Doi y YAMATO).

Cerrando la jornada, Love And Peace (Ben-K, Hyo y Mochizuki Jr.) concretaron la segunda defensa del Campeonato Open the Triangle Gate respondiendo al reto que hizo Gajadokuro (ISHIN, KAI y Yoshiki Kato).

Los resultados completos son:

Dragon Gate «MEMORIAL GATE 2026 IN WAKAYAMA», 01.02.2026

Wakayama Prefectural Gymnasium

326 Espectadores

1. JACKY KAMEI y Riiita vencieron a Homare y El Cielo (9:26) con la JKF de KAMEI sobre Homare.

2. Genki Horiguchi venció a Jiro Shinbashi (5:00) via Pinfall luego de glepar a Shinbashi con su maletín de documentos confidenciales.

3. Susumu Yokosuka y KAGETORA vencieron a Ultimo Dragon y Ho Ho Lun (9:18) con la Gurumakakari de KAGETORA sobre Lun.

4. Madoka Kikuta, BIGBOSS Shimizu y Kota Minoura vencieron a Strong Machine J, Kzy y U-T (8:17) con un Rolling Lariat de Kikuta sobre U-T.

5. Yuki Yoshioka, Dragon Dia, Ryoya Tanaka y Marcus Mathers vencieron a YAMATO, Dragon Kid, BxB Hulk y Naruki Doi (12:05) con un Corss Saber de Tanaka sobre Hulk.

6. Open The Triangle Gate Title: Hyo, Ben-K y Mochizuki Jr. (c) vencieron a KAI, ISHIN y Yoshiki Kato (19:53) con un Samson Driver de Hyo sobre ISHIN defendiendo el título