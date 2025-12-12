Dragon Gate: Resultados «King of Gate 2025» Final Gianni Valletta, ganador

Desde el Tokyo Korakuen Hall, Dragon Gate celebró la jornada conclusiva del torneo «King of Gate 2025«, con la realización de las semifinales y la gran final.

► «King of Gate 2025» Final

En la primera semifinal se terminó la buena fortuna de Riiita ya que cayó ante la fiereza y mayor corpulencia de Gianni Valletta.

Siguó un duelo de poder a poder, donde ISHIN sorprendió a Yuki Yoshioka, el ganador de hace dos años, quien confiaba en disputar su segunda final.

En la semifinal, Gajadokuro (Jason Lee, KAI, Kota Minoura, Madoka Kikuta y Yoshiki Kato) doblegarona a Don Fujii, Genki Horiguchi, Masaaki Mochizuki, Susumu Yokosuka y Yasushi Kanda. Tras la lucha, Kota Minoura declaró que su facción competirá en el siguiente torneo de tercias, donde sin duda, ellos se llevarán el triunfo.

En el turno principal, Gianni Valletta derrotó a ISHIN para ganar su primer torneo «King of Gate 2025». La superbestia maltesa, se convirtió en el segundo campeón extranjero de la historia. Tras recibir su trofeo, anunció su desafío al campeón Open the Dream Gate, Madoka Kikuta, quien subió al ring y lo encaró. El combate por el título quedó pactado para el 16 de diciembre en el Korakuen Hall.

Los resultados completos son:

Dragon Gate «KING OF GATE 2025», 03.12.2025

Tokyo Korakuen Hall

1,051 Espectadores

1. King of Gate – Semifinal: Gianni Valletta venció a Riiita (9:39) con un King Kong Kneedrop.

2. King of Gate – Semifinal: ISHIN venció a Yuki Yoshioka (11:10) con un Inside Cradle.

3. Hyo, Ben-K, JACKY KAMEI, Mochizuki Junior y Ho Ho Lun vencieron a Dragon Dia, Ryoya Tanaka, Takashi, Daiki Yanagiuchi y Kazuma Kimura (7:40) con un German Suplex Hold de Mochizuki sobre Yanagiuchi.

4. Punch Tominaga venció a Jiro Shinbashi (6:46) con un Lunchbox Attack.

5. Strong Machine J, Kzy, U-T y El Cucuy vencieron a BxB Hulk, KAGETORA, Naruki Doi y Luis Mante (8:07) con la Pasion de U-T sobre KAGETORA.

6. Shun Skywalker y El Cielo vencieron a YAMATO y Dragon Kid (5:16) con un Revolution-Style Tombstone Piledriver de Cielo sobre Kid.

7. Madoka Kikuta, Kota Minoura, Jason Lee, KAI y Yoshiki Kato vencieron a Masaaki Mochizuki, Don Fujii, Genki Horiguchi, Yasushi Kanda y Susumu Yokosuka (11:30) con un Gang de Minoura sobre Horiguchi.

8. King of Gate – Final: Gianni Valletta venció a ISHIN (13:25) con un Super King Kong Kneedrop EX.