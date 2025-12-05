Dragon Gate: Resultados «King of Gate 2025» Días 10 y 11

Dragon Gate se presentó en la prefectura de Fukuoka con dos fechas más del torneo «King of Gate 2025«.
► «King of Gate 2025» Día 10
En el Fukuoka Ukiha Arena se celebraron dos duelos. En el primero de ellos, el joven Yoshiki Kato dominó a El Cielo para eliminarlo.
JACKY KAMEI sigue con paso impresionante y en esta ocaisón dio cuenta del veterano Susumu Yokosuka.
Los resultados completos son:
Dragon Gate «KING OF GATE 2025», 23.11.2025
Fukuoka Ukiha Arena
367 Espectadores
1. Yuki Yoshioka y Dragon Dia vencieron a Jason Lee y KAI (7:37) con la Reptilian Rana de Dia sobre Lee.
2. YAMATO, Dragon Kid, BxB Hulk y KAGETORA vencieron a Genki Horiguchi, Yausshi Kanda, Luis Mante y El Cucuy (7:38) con un Cristo de Kid sobre Horiguchi.
2a. KAGETORA venció a Jiro Shinbashi (3:27) con la Tsuragari.
3. Shun Skywalker y Gianni Valletta vencieron a Madoka Kikuta y ISHIN (6:08) con un King Kong Kneedrop de Valletta sobre ISHIN.
4. King of Gate 2025 – Round 2: Yoshiki Kato venció a El Cielo (10:14) por Count Out.
5. Strong Machine J, Kzy y U-T vencieron a Hyo, Ben-K y Riiita (14:15) con un Running Elbow Smash de Kzy sobre Riiita-
6. King of Gate 2025 – Round 2: JACKY KAMEI venció a Susumu Yokosuka (17:36)[/B] con un «JACKY»knife.
Al día siguiente, Dragon Gate se trasladó al Iizuka City General Gymnasium.
► «King of Gate 2025» Día 11
En una accidentada batalla, Genki Horiguchi sorprendió a Shun Skywalker y lo echó fuera del torneo.
Los resultados completos son:
Dragon Gate «KING OF GATE 2025», 24.11.2025
Iizuka City General Gymnasium
1. Yuki Yoshioka y Dragon Dia vencieron a Jason Lee y ISHIN (8:36) con la Nailgun de Yoshioka sobre Lee.
2. Naruki Doi venció a Jiro Shinbashi (10:39) por Pinfall, cuando Shinbashis falló un Bento Box Attack.
3. Gianni Valletta y El Cielo vencieron a Luis Mante y El Cucuy (6:44) con un King Kong Knee Drop EX de Valletta sobre Cucuy.
4. Madoka Kikuta, KAI y Yoshiki Kato vencieron a Strong Machine J, Kzy y U-T (14:20) con un Crescent Backbreaker de Kato sobre U-T.
5. King of Gate 2025 – Round 2: Genki Horiguchi venció a Shun Skywalker (2:04) con un Backslide from Heaven.
6. Hyo, Ben-K, JACKY KAMEI y Riiita vencieron a YAMATO, Dragon Kid, BxB Hulk y Susumu Yokosuka (18:53) con un Spear de Ben-K sobre Hulk.