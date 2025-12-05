Dragon Gate: Resultados «King of Gate 2025» Días 10 y 11

Dragon Gate se presentó en la prefectura de Fukuoka con dos fechas más del torneo «King of Gate 2025«.

► «King of Gate 2025» Día 10

En el Fukuoka Ukiha Arena se celebraron dos duelos. En el primero de ellos, el joven Yoshiki Kato dominó a El Cielo para eliminarlo.

JACKY KAMEI sigue con paso impresionante y en esta ocaisón dio cuenta del veterano Susumu Yokosuka.

Los resultados completos son:

Dragon Gate «KING OF GATE 2025», 23.11.2025

Fukuoka Ukiha Arena

367 Espectadores

1. Yuki Yoshioka y Dragon Dia vencieron a Jason Lee y KAI (7:37) con la Reptilian Rana de Dia sobre Lee.

2. YAMATO, Dragon Kid, BxB Hulk y KAGETORA vencieron a Genki Horiguchi, Yausshi Kanda, Luis Mante y El Cucuy (7:38) con un Cristo de Kid sobre Horiguchi.

2a. KAGETORA venció a Jiro Shinbashi (3:27) con la Tsuragari.

3. Shun Skywalker y Gianni Valletta vencieron a Madoka Kikuta y ISHIN (6:08) con un King Kong Kneedrop de Valletta sobre ISHIN.

4. King of Gate 2025 – Round 2: Yoshiki Kato venció a El Cielo (10:14) por Count Out.

5. Strong Machine J, Kzy y U-T vencieron a Hyo, Ben-K y Riiita (14:15) con un Running Elbow Smash de Kzy sobre Riiita-

6. King of Gate 2025 – Round 2: JACKY KAMEI venció a Susumu Yokosuka (17:36)[/B] con un «JACKY»knife.

Al día siguiente, Dragon Gate se trasladó al Iizuka City General Gymnasium.

► «King of Gate 2025» Día 11

En una accidentada batalla, Genki Horiguchi sorprendió a Shun Skywalker y lo echó fuera del torneo.

Los resultados completos son:

Dragon Gate «KING OF GATE 2025», 24.11.2025

Iizuka City General Gymnasium

1. Yuki Yoshioka y Dragon Dia vencieron a Jason Lee y ISHIN (8:36) con la Nailgun de Yoshioka sobre Lee.

2. Naruki Doi venció a Jiro Shinbashi (10:39) por Pinfall, cuando Shinbashis falló un Bento Box Attack.

3. Gianni Valletta y El Cielo vencieron a Luis Mante y El Cucuy (6:44) con un King Kong Knee Drop EX de Valletta sobre Cucuy.

4. Madoka Kikuta, KAI y Yoshiki Kato vencieron a Strong Machine J, Kzy y U-T (14:20) con un Crescent Backbreaker de Kato sobre U-T.

5. King of Gate 2025 – Round 2: Genki Horiguchi venció a Shun Skywalker (2:04) con un Backslide from Heaven.

6. Hyo, Ben-K, JACKY KAMEI y Riiita vencieron a YAMATO, Dragon Kid, BxB Hulk y Susumu Yokosuka (18:53) con un Spear de Ben-K sobre Hulk.