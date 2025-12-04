Dragon Gate: Resultados «King of Gate 2025» Día 9

Desde el Kumamoto Castle Hall, Dragon Gate presentó un evento más del torneo «King of Gate 2025» que llegó a su noveno día de competencias.

► «King of Gate 2025» Día 9

En batalla correspondiente a la segunda ronda, el beligerante ISHIN doblegó a El Cucuy, uno de los invitados foráneos. Fue un choque reñido, pero en poco más de cinco minutos, ISHIN hizo valer su ley y eliminó a su enemigo.

En el turno estelar, PARADOX (Dragon Kid y Susumu Yokosuka) se unieron a Genki Horiguchi y Yasushi Kanda para superar al grupo de Gajadokuro (Jason Lee, KAI, Madoka Kikuta y Yoshiki Kato) en una intensa refriega donde Gajadokuro intentó usar sus triquiñuelas, pero no les funcionó.

Los resultados completos son:

Dragon Gate «King of Gate 2025», 22.11.2025

Kumamoto Castle Hall Civic Hall

1. Dragon Dia, Yuki Yoshioka y Luis Mante vencieron a Hyo, JACKY KAMEI y Riiita (9:13)

2. KAGETORA venció a Jiro Shinbashi (4:38)

3. BxB Hulk y YAMATO vencieron a Ben-K y Kazuma Kimura (8:17).

4. El Cielo, Gianni Valletta y Shun Skywalker vencieron a Kzy, Strong Machine J y U-T (10:14).

5. King Of Gate 2025 – Round 2: ISHIN venció a El Cucuy (5:13).

6. Dragon Kid, Susumu Yokosuka, Genki Horiguchi y Yasushi Kanda vencieron a Jason Lee, KAI, Madoka Kikuta y Yoshiki Kato (19:13).