Dragon Gate: Resultados «King of Gate 2025» Día 6

Dragon Gate llegó al Mercure Hotel Yokosuka para la sexta jornada del torneo «King of Gate 2025«.

► «King of Gate 2025» Día 6

Genki Horiguchi sustituyó al lesionado Kota Minoura en el torneo. Kota Minoura sufrió una conmoción cerebral leve durante la competición del 13 de noviembre en Nagoya. Permanecerá de baja hasta su recuperación. Horiguchi sorprendió al veterano Masaaki Mochizuki, llevándolo al toque de espaldas.

En el turno estelar un recio Susumu Yokosuka no tuvo contemplaciones ante Ben-K.

Los resultados completos son:

Dragon Gate «KING OF GATE 2025 ~ SUSUMU YOKOSUKA TRIUMPHANT LOCAL RETURN», 15.11.2025

Mercure Hotel Yokosuka

312 Espectadores

1. Madoka Kikuta, Jason Lee y ISHIN vencieron a Strong Machine J, Kzy y U-T (8:36) con un Rolling Lariat de Kikuta sobre U-T.

2. Don Fujii venció a Jiro Shinbashi (4:59) con un Business Bag Attack.

3. Yuki Yoshioka y Luis Mante vencieron a Yasushi Kanda y Kazuma Kimura (6:29) con la MCK de Mante sobre Kimura.

4. YAMATO, Dragon Kid, BxB Hulk y KAGETORA vencieron a Hyo, JACKY KAMEI, Riiita y Mochizuki Jr. (7:07) con la Gurumakakari de KAGETORA sobre Jr.

5. King of Gate 2025 – Round 1: Genki Horiguchi venció a Masaaki Mochizuki (7:40) con un Backslide from Heaven.

6. Shun Skywalker y Gianni Valletta vs. KAI y Yoshiki Kato – finalizó en doble conteo fuera (7:32).

7. King of Gate 2025 – Round 1: Susumu Yokosuka venció a Ben-K (16:00) con la Jumbo no Kachi!