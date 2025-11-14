Dragon Gate: Resultados «King of Gate 2025» Día 3

El torneo de eliminación directa de Dragon Gate, el «King of Gate 2025» llegó a su tercer día de competencias, con la celebración de dos duelos más.

► «King of Gate 2025» Día 3

El veterano Kzy no tuvo problemas para dominar a Jason Lee y avanzar a la siguiente ronda.

KAI y BxB Hulk sostuvieron un intenso duelo de poco más de nueve minutos que se llevó el de Gajadokuro.

En el turno principal, PSYPATRA (Gianni Valletta, Homare y Shun Skywalker) superaron a D’courage (Dragon Dia, Ryoya Tanaka y Yuki Yoshioka) . El sorprendente El Cielo fue quien dio la victoria a su equipo.

Los resultados completos son:

Dragon Gate «KING OF GATE 2025», 09.11.2025

Matsuyama City General Community Center

340 Espectadores

1. Hyo y Luis Mante vencieron a Susumu Yokosuka y Kazuma Kimura (8:11) con un Double Biceps Senton de Hyo sobre Kimura.

2. YAMATO venció a Jiro Shinbashi (5:35) con un Business Bag Attack.

3. U-T, Bonjin Pulp y Imabari Towel Mascaras vencieron a Ultimo Dragon, Dragon Kid y Mondai Ryu (11:46) con la Bienllave de U-T sobre Ryu.

4. Ben-K, JACKY KAMEI y Riiita vencieron a Madoka Kikuta, ISHIN y Yoshiki Kato (8:01) con un Spear de Ben-K sobre ISHIN.

5. King of Gate 2025 – Round 1: Kzy venció a Jason Lee (11:50) con la Impact.

6. King of Gate 2025 – Round 1: KAI venció a BxB Hulk (9:30) con un Honke-Konin Gannosuke Clutch.

7. Shun Skywalker, El Cielo y Gianni Valletta vencieron a Yuki Yoshioka, Dragon Dia y Ryoya Tanaka (15:32) con la SSW de Skywalker sobre Dia.