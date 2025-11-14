Dragon Gate: Resultados «King of Gate 2025» Día 3

por

El torneo de eliminación directa de Dragon Gate, el «King of Gate 2025» llegó a su tercer día de competencias, con la celebración de dos duelos más.

Imagen

► «King of Gate 2025» Día 3

El veterano Kzy no tuvo problemas para dominar a Jason Lee y avanzar a la siguiente ronda.

Imagen

KAI y BxB Hulk sostuvieron un intenso duelo de poco más de nueve minutos que se llevó el de Gajadokuro.

Imagen

En el turno principal, PSYPATRA (Gianni Valletta, Homare y Shun Skywalker) superaron a D’courage (Dragon Dia, Ryoya Tanaka y Yuki Yoshioka) . El sorprendente El Cielo fue quien dio la victoria a su equipo.

Imagen

Los resultados completos son:

Dragon Gate «KING OF GATE 2025», 09.11.2025
Matsuyama City General Community Center
340 Espectadores

1. Hyo y Luis Mante vencieron a Susumu Yokosuka y Kazuma Kimura (8:11) con un Double Biceps Senton de Hyo sobre Kimura.
2. YAMATO venció a Jiro Shinbashi (5:35) con un Business Bag Attack.
3. U-T, Bonjin Pulp y Imabari Towel Mascaras vencieron a Ultimo Dragon, Dragon Kid y Mondai Ryu (11:46) con la Bienllave de U-T sobre Ryu.
4. Ben-K, JACKY KAMEI y Riiita vencieron a Madoka Kikuta, ISHIN y Yoshiki Kato (8:01) con un Spear de Ben-K sobre ISHIN.
5. King of Gate 2025 – Round 1: Kzy venció a Jason Lee (11:50) con la Impact.
6. King of Gate 2025 – Round 1: KAI venció a BxB Hulk (9:30) con un Honke-Konin Gannosuke Clutch.
7. Shun Skywalker, El Cielo y Gianni Valletta vencieron a Yuki Yoshioka, Dragon Dia y Ryoya Tanaka (15:32) con la SSW de Skywalker sobre Dia.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Archivo de artículos