Dragon Gate: Resultados «King of Gate 2025» Día 13 Gianni Valletta y Riiita avanzan

El Omuta Bunka Hall de Fukuoka fue el escenario donde Dragon Gate presentó al treceava fecha del torneo «King of Gate 2025«.

► «King of Gate 2025» Día 13

En esta jornada se efectuaron los dos duelos restantes de la fase de cuartos de final.

En el primero de ellos, Yoshiki kato fue sorprendido por Gianni Valletta, quien dominó las acciones con fiereza y terminó eliminándolo para avanzar a semifinales.

El último clasificado a la siguiente ronda fue el pequeño Riiita, quien a base de gran esfuerzo sorprendió a YAMATO y lo echó fuera del torneo. Tras su gran logro, Riiita celebró con sus compañeros de Love And Peace.

Los resultados completos son:

Dragon Gate «KING OF GATE 2025», 26.11.2025

Omuta Bunka Hall Small Hall

289 Espectadores

1. Susumu Yokosuka, BxB Hulk y Dragon Kid vencieron a Genki Horiguchi, Yasushi Kanda y Kazuma Kimura (8:06) con un Yokosuka Cutter de Yokosuka sobre Kimura.

2. Kzy venció a Jiro Shinbashi (8:16) por Pinfall tras un ataque con la lonchera de la esposa de Shinbashi

3. El Cielo venció a Daiki Yanagiuchi (4:15) con un Spinning Tombstone Piledriver.

4. Strong Machine J y U-T vencieron a Yuki Yoshioka y Luis Mante (8:02) con un Crucifix Hold de U-T sobre Yoshioka.

5. King of Gate 2025 – Cuartos de Final: Gianni Valletta venció a Yoshiki Kato (10:16) con un King Kong Knee Drop.

6. Hyo, Ben-K, JACKY KAMEI y El Cucuy vencieron a Madoka Kikuta, Jason Lee, KAI y ISHIN (12:21) con un Samson Driver de Hyo sobre ISHIN.

7. King of Gate 2025 – Cuartos de Final: Riiita venció a YAMATO (11:02) por detención arbitral.