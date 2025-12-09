Dragon Gate: Resultados «King of Gate 2025» Día 12 ISHIN y Yuki Yoshioka a semifinales

Dragon Gate llegó al recinto del TOPS BittsHALL de la ciudad de Oita para la doceava jornada del torneo «King of Gate 2025«.

► «King of Gate 2025» Día 12

En esta ocasión se realizaron dos combates de la fase de cuartos de final. En el primero de ellos, ISHIN usó su mayor corpulencia física y fiereza para castigar a JACKY KAMEI y doblegarlo en casi diez minutos de refriega.

En el turno principal, Yuki Yoshioka logró su avance a la siguiente etapa tras dominar a Genki Horiguchi y convertirse en segodo semifinalista.

Los resultados completos son:

Dragon Gate «KING OF GATE 2025», 25.11.2025

TOPS BittsHALL (Oita City)

1. Hyo, Ben-K, JACKY KAMEI y Riiita vencieron a Strong Machine J, Kzy, U-T y Luis Mante (8:35) con un Samson Driver de Hyo sobre U-T.

2. BxB Hulk venció a Jiro Shinbashi (5:42) via Pinfall nach un fallido Business Bag Attack.

3. El Cielo y Gianni Valletta vencieron a Susumu Yokosuka y Daiki Yanagiuchi (4:25) con un King Kong Knee Drop de Valletta sobre Yanagiuchi.

4. Dragon Dia venció a Mejiro Kid (8:30) con un DDDDT.

5. King of Gate 2025 – Cuartos de Final: ISHIN venció a JACKY KAMEI (9:36) con un JKF Cutback-Cradle.

6. YAMATO, Dragon Kid, Naruki Doi y Skull Reaper A-ji vencieron a Madoka Kikuta, Jason Lee, KAI y Yoshiki Kato (13:34) con un A-Bull de KId sobre Lee.

7. King of Gate 2025 – Cuartos de Final: Yuki Yoshioka venció a Genki Horiguchi (12:09) con un High Fly Flow.