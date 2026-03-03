Dragon Gate: Resultados «Glorius Gate 2026» PSYPATRA domina a Gajadokuro

Dio comienzo la gira «Glorius Gate 2026» de Dragon Gate desde el EDION Arena Osaka con la disputa entre dos de las facciones más importantes de la empresa, Gajadokuro y PSYPATRA.

► «Glorius Gate 2026»

Las facciones Gajadokuro y PSYPATRA se enfrentaron al mejor de 2 de 3 combates individuales. En el primero de ellos fue el choque de líderes donde Madola Kikuta derrotó a Skywalker por pinfall, dándole a Gajadokuro una ventaja inicial de 1-0, pero ese sería el único combate en el que la facción lograría una victoria.

El Cielo derrotó a BIGBOSS Shimizu por descalificación en menos de cuatro minutos para empatar la serie 1-1.

En la estelar, Homare se alzó con la victoria sobre Kota Minoura y terminó el combate a los 10:59 con un Momo☆Latch, dándole el triunfo definitivo a su facción. Tras la lucha, Minuora siguió atacando a Homare y se sumaron el resto de Gajadokuro. Minoura exigió una batalla por equipos para seguir con la rivalidad.

Los resultados completos son:

Dragon Gate «GLORIOUS GATE 2026, 28.02.2026

EDION Arena Osaka #2

1. Strong Machine J, Kzy y @KEY vencieron a Yuki Yoshioka, Dragon Dia y Ryoya Tanaka (7:38) con un Machine Supelx Hold de J sobre Dia.

2. Open The Owarai Gate Title, Decision Match: Yosuke♡Santa Maria venció a Jiro Shinbashi (5:53) con un Kiss Attack – Conquistando el título.

3. Luis Mante y Marcus Mathers vencieron a Takashi y Ho Ho Lun (4:30) con la MCK de Mante sobre Lun.

4. KAI, ISHIN y Yoshiki Kato vencieron a Masaaki Mochizuki, Don Fujii y Genki Horiguchi (8:11) con la Cadere Luna de Kato sobre Horiguchi.

5. YAMATO, Dragon Kid, Susumu Yokosuka, KAGETORA y Naruki Doi vencieron a Hyo, Ben-K, JACKY KAMEI, Mochizuki Jr. y Kazuma Kimura (10:02) con la Gurumakakari de KAGETORA sobre Kimura.

6. PSYPATRA vs. Gajadokuro Best of 3 Singles Matches 1st: Madoka Kikuta venció a Shun Skywalker (8:27) por Pinfall.

7. PSYPATRA vs. Gajadokuro Best of 3 Singles Matches 2nd: El Cielo venció a BIGBOSS Shimizu (3:11) por DQ (Mask Attack).

8. PSYPATRA vs. Gajadokuro Best of 3 Singles Matches 3rd: Homare venció a Kota Minoura (10:59) con un Momo☆Latch.

* PSYPATRA ganó 2:1.