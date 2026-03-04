Dragon Gate: Resultados «Glorious Gate 2026» Ryoya Tanaka retuvo

Como parte de la gira «Glorious Gate 2026«, Dragon Gate llegó al Tokyo Korakuen Hall con una interesante función.

► «Glorious Gate 2026»

El veterano Tatsumi Fujinami desafió por primera vez por el Campeonato de Parejas All Asia justo antes de su conmemoración por 55 años de carrera, al lado de Strong Machine J. Aunque no logró ganar el título más antiguo, les dijo a Machine J y Leona que unieran fuerzas y más adelante retaran por ese título.

En triple amenaza de tercias, Team 2000X (Masa Kitamiya, Tadasuke y Takashi Sugiura) de NOAH se impusieron a PSYPATRA (El Cielo, Homare y Shun Skywalker) y a Gajadokuro (BIG BOSS Shimizu, Kota Minoura y Yoshiki Kato). Tras la lucha, Shun Skywalker y Shimizu, así como Cielo y Kato sostuvieron un acalorado debate, por lo que se anunció repentinamente un combate en jaula a cuatro bandas de máscara contra cabellera en Nagoya para el 26 de abril.

En el turno estelar, Ryoya Tanaka expuso el Campeonato Open the Breve Gate ante Jason Lee. Tras una intensa refriega, el monarca se impuso para lograr la novena defensa de su cetro, estableciendo un nuevo récord de defensas de éste cinturón.

Los resultados completos son:

Dragon Gate «GLORIOUS GATE 2026», 03.03.2026

Tokyo Korakuen Hall

1,188 Espectadores

1. Madoka Kikuta, KAI y ISHIN vencieron a Yuki Yoshioka, Marcus Mathers y Luis Mante (8:49) con un Deadlift-Style German Suplex Hold de ISHIN sobre Mathers.

2. Kazuma Kimura venció a Jiro Shinbashi (3:13) con un Cross Armbreaker.

3. Kzy, U-T, GuC y @KEY vencieron a YAMATO, Takashi, Problem Dragon y Punch Tominaga (9:14) con un Sablier Bomb de GuC sobre Tominaga.

4. Dragon Kid, BxB Hulk, Susumu Yokosuka, KAGETORA y Naruki Doi vencieron a Hyo, Ben-K, JACKY KAMEI, Riiita y Mochizuki Junior (9:42) con la Ikkitousen de KAGETORA sobre KAMEI.

5. All Asia Tag Team Title: Masaaki Mochizuki y Don Fujii (c) vencieron a Tatsumi Fujinami y Strong Machine J (13:00) por TKO/Towel Throw (Mochizuki venció ae Machine J) defendiendo el título.

6. 3 Way Match: Takashi Sugiura , Masa Kitamiya y Tadasuke vencieron a Shun Skywalker, Homare y El Cielo y a BIGBOSS Shimizu, Kota Minoura y Yoshiki Kato

1) Homare venció a Kota Minoura (14:23) con un Horizontal Cradle.

2) Masa Kitamiya venció a Homare (16:20) por conteo fuera.

7. Open the Brave Gate Title: Ryoya Tanaka (c) venció a Jason Lee (18:45) con un Stardust Press defendiendo el título.