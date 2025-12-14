Dragon Gate: Resultados «Fantastic Gate 2025»

La gira «Fantastic Gate 2025» de Dragon Gate continuó en el recinto del Sapporo ii-one Stadium donde también siguió el torneo de tercias.

Imagen

► «Fantastic Gate 2025»

En choque de parejas, Hyo y Ben-K dieron cuenta de Strong Machine J y Kzy de Natural Vibes tras un vertiginoso choque.

Imagen

En el turno principal, PARADOX (BxB Hulk, Dragon Kid y YAMATO) sumaron sus primeros puntos del torneo de tercias tras dominar a D’courage (Dragon Dia, Ryoya Tanaka y Yuki Yoshioka).

Imagen

Los resultados completos son:

Dragon Gate «FANTASTIC GATE 2025 ~ BXB HULK y KZY TRIUMPHANT LOCAL RETURN», 06.12.2025
Sapporo ii-one Stadium
406 Espectadores

0. Exhibition Match: Mochizuki Jr. vs. Koki Oshima – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (5:00).
1. Luis Mante y U-T vencieron a JACKY KAMEI y Riiita (8:44) con la MCK de Mante sobre KAMEI.
2. Madoka Kikuta, Kota Minoura, Jason Lee y KAI vencieron a Genki Horiguchi, Yasushi Kanda, Susumu Yokosuka y KAGETORA (10:05) con un Gang de Minoura sobre Horiguchi.
3. Shun Skywalker y Gianni Valletta vs. ISHIN y Yoshiki Kato – finalizó en doble conteo fuera (9:12).
4. Hyo y Ben-K vencieron a Strong Machine J y Kzy (13:19) con un Samson Driver de Hyo sobre Kzy.
5. Open The Triangle Gate Title League: YAMATO, Dragon Kid y BxB Hulk [2] vencieron a Yuki Yoshioka, Dragon Dia y Ryoya Tanaka [0] (17:12) con un South Road de Hulk sobre Dia.

LA LUCHA SIGUE...
