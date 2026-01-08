Dragon Gate: Resultados «Fantastic Gate 2025» Termina torneo de tercias

Por dos días consecutivos, Dragon Gate se presentó en el Kobe Sambo Hall para la conclusión del torneo de tercias con la gira «Fantastic Gate 2025» y el cierre de año.

► «Fantastic Gate 2025»

Previo a ello, El Cucuy expuso el Campeonato de Peso Abierto Pro Wrestling Revolution contra ISHIN y tras doce minutos de acciones, defendió su cetro.

La gran final del torneo para adjudicar el título de tercias se dirimió como una triple amenaza donde Love And Peace (Ben-K, Hyo y Mochizuki Jr.) se proclamaron vencedores a dominar a Gajadokuro (Jason Lee, KAI y Kota Minoura) y a Natural Vibes (Kzy, Strong Machine J y U-T).

Tras recibir los cinturones que los acreditaban como monarcas, Love and Peace recibió el desafío de los jóvenes Ryu Fuda, Daiki Yanagiuchi y Akihiro Sahara.

Los resultados completos son:

Dragon Gate «FANTASTIC GATE 2025», 27.12.2025

Kobe Sambo Hall

461 Espectadores

1. Don Fujii y Yasushi Kanda vencieron a Akihiro Sahara y Kazuma Kimura (9:59) con un Grounded Knee Attack de Fujii sobre Kimura.

2. Royal Sambo: Ryu Fuda venció a Susumu Yokosuka lanzándolo por encima de la tercera cuerda (11:09). Orden de eliminación: YAMATO, BxB Hulk, KAGETORA, Syachihoko BOY, Takashi️, Daiki Yanagiuchi y JiroShinbashi.

3. Yuki Yoshioka, Dragon Dia y Ryoya Tanaka besiegen️ Ho Ho Lun, Hori y Reach Tominaga (5:08) con un Cross Sabre de Tanaka sobre Tominaga.

4. Shun Skywalker y El Cielo vencieron a Naruki Doi y Dragon Kid (6:24) con un Spinning Tombstone Piledriver de Cielo sobre Kid.

5. Madoka Kikuta y Yoshiki Kato vencieron a JACKY KAMEI y Riiita (9:18) con la Cara de la Luna de Kato sobre KAMEI.

6. Pro Wrestling Revolution Openweight Title: El Cucuy (c) venció a ISHIN (12:33) con un Moonsault Press defendiendo el título.

7. Open The Triangle Gate Title, 3 Way Decision Match: Hyo, Ben-K y Mochizuki Jr. vencieron a Kota Minoura, Jason Lee y KAI y a Strong Machine J, Kzy y U-T – conquistando el título (21:06). Kota Minoura eliminó a Strong Machine J con un Schoolboy (17:10). Hyo eliminó a Jason Lee con un Samson Driver (21:06).

Al día siguiente, Dragon Gate se preparó para su gran cierre de año.

► «Fantastic Gate 2025»

Love And Peace (JACKY KAMEI y Riiita) doblegaron a D’courage (Ryoya Tanaka y Yuki Yoshioka) en un intenso choque de parejas. Tras la lucha, Riiita retó a Tanaka por el Campeonato Open the Brave Gate; el duelo quedó pactado para el ocho de enero.

Love And Peace (Ben-K, Hyo y Mochizuki Jr.) concretaron la primera defensa del Campeonato Open The Triangle Gate respondiendo al reto que hicieron Akihiro Sahara, Daiki Yanagiuchi y Ryu Fuda. Con este resultado, Love and Peace se consolidó como la facción más exitosa, ya que sus cinco integrantes son monarcas.

Los resultados completos son:

Dragon Gate «FANTASTIC GATE 2025», 28.12.2025

Kobe Sambo Hall

815 Espectadores – Super No Vacancy

1. Masaaki Mochizuki y Don Fujii vencieron a Susumu Yokosuka y KAGETORA (8:06) con un Gedo Clutch de Fujii sobre Yokosuka-

2. Takashi venció a Jiro Shinbashi (5:22) con un Vital Part Attack.

3. Royal Sambo: U-T venció a Reach Tominaga con la Fuego (11:06). Orden de eliminación: Syachihoko BOY, Yasushii Kanda, Ultimo Dragon, Ho Ho Lun, Kzy, Hori, Kazuma Kimura, Strong Machine J, Dragon Dia y Reach Tominaga.

4. Madoka Kikuta, Kota Minoura, Jason Lee y KAI vencieron a YAMATO, Dragon Kid, BxB Hulk y Naruki Doi (8:51) con un Rolling Lariat de Kikuta sobre Hulk.

5. JACKY KAMEI y Riiita vencieron a Yuki Yoshioka y Ryoya Tanaka (10:41) con la Riiitanic de Riiita sobre Tanaka.

6. Open The Triangle Gate Title: Hyo, Ben-K y Mochizuki Jr. (c) vencieron a Ryu Fuda, Daiki Yanagiuchi y Akihiro Sahara (14:59) con un German Suplex Hold de Jr. sobre Yanagiuchi (1st defense) defendiendo el título.

7. ISHIN y Yoshiki Kato vencieron a Shun Skywalker y El Cielo (15:05) con la Cara de la Luna de Kato sobre Cielo.