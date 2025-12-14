Dragon Gate: Resultados Fantastic Gate 2025, inicia torneo de tercias

Como parte de la gira «Fantastic Gate 2025», Dragon Gate se presentó en el Sapporo ii-one Stadium.

► «Fantastic Gate 2025»

En batalla de tercias, Dragon Dia, Ryoya Tanaka y Luis Mante superaron a Madoka Kikuta, ISHIN y Yoshiki Kato de Gajadokuro. Éstos últimos fueron descalificados cuando Kato agredió ilegalment al mexicano Mante.

Dio inicio el torneo de tercias Open the Triangle Gate Title League; los encargados de abrir la competencia fueron Natural Vibes (Kzy, Strong Machine J y U-T) quienes superaron a Gajadokuro (Jason Lee, KAI y Kota Minoura) para sumar sus primeros dos puntos.

 

Los resultados completos son:

Dragon Gate «FANTASTIC GATE 2025 ~ BXB HULK y KZY TRIUMPHANT LOCAL RETURN», 05.12.2025
Sapporo ii-one Stadium
363 Espectadores

1. Dragon Kid, Susumu Yokosuka y KAGETORA vencieron a Hyo, Riiita y Mochizuki Jr. (8:47) con la Yokosuka Cutter de Yokosuka sobre Mochizuki.
2. Yuki Yoshioka venció a Kazuma Kimura (7:43) con un Battle Hook.
3. Ben-K y JACKY KAMEI vencieron a Genki Horiguchi y Yausshi Kanda (7:24) con la «JACKY»knife de KAMEI sobre Kanda.
4. Dragon Dia, Ryoya Tanaka y Luis Mante vencieron a Madoka Kikuta, ISHIN y Yoshiki Kato (8:42), cuando Kato fue descalificado (Vital Part Attack sobre Mante).
5. Shun Skywalker y Gianni Valetta vencieron a YAMATO y BxB Hulk (7:24) con un King Kong Knee Drop de Valletta sobre Hulk.
6. Open The Triangle Gate Title League: Strong Machine J, Kzy y U-T [2] vencieron a Kota Minoura, Jason Lee y KAI [0] (15:00) con un Skayde Schoolboy de Kzy sobre Lee.

