Dragon Gate: Resultados «Fantastic Gate 2025» Empatan Natural Vibes y Paradox

Dragon Gate se presentó en el Sapporo ii-one Stadium para continuar la gira «Fantastic Gate 2025» dando seguimiento al torneo de tercias.

► «Fantastic Gate 2025»

En choque de parejas D’courage (Dragon Dia y Yuki Yoshioka) dominaron a PARADOX (KAGETORA y Susumu Yokosuka).

A continuación, en rápida lucha de poco más de cuatro minutos, PSYPATRA (Gianni Valletta Shun Skywalker) se impuso a Gajadokuro (KAI y Madoka Kikuta).

En la batalla estelar, Natural Vibes (Kzy, Strong Machine J y U-T) chocaron contra PARADOX (BxB Hulk, Dragon Kid y YAMATO) sostuvieron un reñido duelo que se prolongó a veinte minutos, tiempo límite de combate, sin que hubiera un equipo ganador, por lo que cada tercia se llevó un punto.

Los resultados completos son:

Dragon Gate «FANTASTIC GATE 2025 ~ BXB HULK y KZY TRIUMPHANT LOCAL RETURN», 07.12.2025

Sapporo ii-one Stadium

482 Espectadores

1. Luis Mante y Ryoya Tanaka vencieron a Yasushi Kanda y Mochizuki Jr. (6:28) con la MCK de Mante sobre Jr.

2. Genki Horiguchi venció a Jiro Shinbashi (5:54) por Pinfall tras Shinbashi’s Beloved Wife’s Lunch Box Attack.

3. Kota Minoura, Jason Lee, ISHIN y Yoshiki Kato vencieron a Hyo, Ben-K, JACKY KAMEI y Riiita (9:01) con la Golden Rose de Minoura sobre Riiita.

4. Yuki Yoshioka y Dragon Dia vencieron a Susumu Yokosuka KAGETORA (11:13) con un DDDDT de Dia sobre KAGETORA.

5. Shun Skywalker y Gianni Valletta vencieron a Madoka Kikuta y KAI (4:17) con un Body Attack de Valletta sobre Kikuta.

6. Open The Triangle Gate Title League: YAMATO, Dragon Kid y BxB Hulk [3] vs. Strong Machine J, Kzy y U-T [3] – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (20:00).

Open The Triangle Gate Title League – Clasificación Parcial:

1. YAMATO, Dragon Kid y BxB Hulk [3]

-. Strong Machine J, Kzy y U-T [3]

3. Hyo, Ben-K y Mochizuki Jr. [0]

4. Kota Minoura, Jason Lee y KAI [0]

-. Yuki Yoshioka, Dragon Dia y Ryoya Tanaka [0]