Continuando con la gira “Open the New Year Gate 2023”, Dragon Gate tuvo su segunda función consecutiva en el Tokyo Korakuen Hall.

► “Open the New Year Gate 2023”

En una combinación de elementos veteranos y jóvenes, Don Fujii, Naruki Doi, Shuji Kondo y YAMATO superaron a Kaito Nagano, Minorita, Ryu Fuda y Yoshiki Kato. Después del combate, Ryo Saito salió y anunció el torneo Rey de Parejas 2023, la primera competencia de parejas de Dragon Gate desde Summer Adventure Tag League 2016.

Este fue el primer combate de BxB Hulk como miembro de Gold Class y al lado de Ben-K y Kota Minoura propinaron un serio revés a Z-Brats (H.Y.O, ISHIN y KAI). A pesar de que sus ex compañeros intentaron rendirlo, fue Hulk quien dio la victoria a su nuevo equipo castigando a Ishin.

En la batalla principal, Yuki Yoshioka llegó para la sexta defensa del Campeonato Open the Dream Gate respondiendo al reto de Shun Skywalker. Este no fue solo un combate de individuales; fue otro capítulo en una saga interminable entre dos hombres que han estado unidos desde su primer día en el dojo. Compañeros de generación, pero acérrimos rivales. Skywalker era el único con el poderío suficiente para frenar abruptamente el brillante reinado de Yoshioka, apoderándose del cetro por segunda ocasión de forma contundente.

Los resultados completos son:

Dragon Gate “OPEN THE NEW YEAR GATE 2023”, 12.01.2023

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 1,022 Espectadores

1. Dragon Kid y Eita vencieron a Dragon Dia y Madoka Kikuta (9:11) cuando Kid colocó espaldas planas a Dia.

2. BIGBOSS Shimizu, Jason Lee y JACKY “FUNKY” KAMEI derrotaron a Genki Horiguchi, Kagetora y Ho Ho Lun (8:58) con un “JACKY”knife de KAMEI sobre Horiguchi.

3. Susumu Mochizuki y Yasushi Kanda vencieron a Takashi Yoshida y Punch Tominaga (6:34) con un Diving Elbow Drop de Kanda sobre Tominaga.

4. YAMATO, Don Fujii, Naruki Doi y Shuji Kondo derrotaron a Minorita, Ryu Fuda, Kaito Nagano y Yoshiki Kato (11:18) con la Galleria de YAMATO sobre Fuda.

5. Kzy y Strong Machine J vencieron a Masaaki Mochizuki y Mochizuki Jr. (11:53) con un German Suplex Hold de Machine sobre Jr.

6. Kota Minoura, Ben-K y BxB Hulk derrotaron a KAI, H.Y.O e ISHIN (11:13) con un First Flash de Hulk sobre H.Y.O.

7. Open The Dream Gate Title: Shun Skywalker derrotó a Yuki Yoshioka (c) (28:39) con un Wrist-Clutch SSW – conquistando el título.