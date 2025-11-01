Dragon Gate: Nace PSYPATRA; llegan Billy Ken Kid y Gurukun Mask

Siguiendo con la gira «The Gate of Victory 2025«, Dragon Gate se presentó en el Kobe Art Center donde se dieron duelos muy interesantes.

► «The Gate of Victory 2025»

Se realizó una campal por un lugar para el torneo King of Gate 2025, donde intervinieron catorce luchadores y al final terminó imponiéndose el enmascarado El Cielo.

Siguipo una brutal lucha de parejas donde se enfrentaron Gajadokuro (KAI y Madoka Kikuta) contra Homare y Shun Skywalker. El duelo terminó sin desición debido a la intervención el resto de Gajadokuro; entonces llegaron El Cielo y Gianni Valleta en apoyo a Homare y shun Skywalker para contrarrestar a sus oponentes. Tras sacar a Gajadokuro, Shun Skywalker anunció la creación de su nuevo grupo al que nombró PSYPATRA donde se integraron El Cielo, Gianni Valletta y Homare.

En el turno principal, D’courage (Dragon Dia, Ryoya Tanaka y Yuki Yoshioka) se reforzó con el veterano Billy Ken Kid de Osaka Pro para superar a PARADOX (Kagetora, Susumu Yokosuka y YAMATO) quienes invitaron a Gurukun Mask de Ryukyu Dragon Pro Wrestling para reforzar al equipo en esta función. Tras la lucha, Billy Ken Kid, mentor de Ryoya Tanaka, desafió a éste último por el Campeonato Open The Brave Gate.

Los resultados completos son:

Dragon Gate «The Gate of Victory 2025», 18.10.2025

Kobe Art Center

Asistencia: 399 Espectadores

1. Ben-K, Hyo y Riiita vencieron a Kzy, Strong Machine J y U-T (9:21)

2. Luis Mante y Masaaki Mochizuki vencieorn a JACKY KAMEI y Mochizuki Jr. (7:48).

3. Yoshiki Kato defeats Takashi (7:41).

4. ISHIN, Jason Lee y Kota Minoura veniceron a BxB Hulk, Dragon Kid y Naruki Doi (10:28).

5. Battle Royal: El Cielo venció a Aero Panther, Akihiro Sahara, Daiki Yanagiuchi, Don Fuji, Fight Panther Jr., Genki Horiguchi, Ho Ho Lun, Kazuma Kimura, Mondai Ryu, Punch Tominaga, Shachihoko BOY, Ultimo Dragon y Yasushi Kanda (10:30)

6. KAI y Madoka Kikuta vs. Homare y Shun Skywalker – finalizó sin decisión (7:21).

7. Billy Ken Kid, Dragon Dia, Ryoya Tanaka y Yuki Yoshioka vencieron a Gurukun Mask, Kagetora, Susumu Yokosuka y YAMATO (15:36)