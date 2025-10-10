Dragon Gate: La supremacía de Gajadokuro

Como parte de la gira «The Gate of Victory 2025«, Dragon Gate llegó al Tokyo Korakuen Hall, donde se disputaron dos campeonatos.

► «The Gate of Victory 2025»

En el turno semifinal, Gajadokuro (ISHIN, KAI y Yoshiki Kato) defendieron por primera vez el Campeonato Open The Triangle Gate respondiendo al desafío que hicieron Homare, Kazuma Kimura y Shun Skywalker. Tras celebrar el triunfo, Gajadokuro, los monarcas recibieron un nuevo desafío de Shun Skywalker y Homare, quienes previamente corrieron de su tercia a Kazuma Kimura y en su lugar presentaron a un misterioso enmascarado con tapa azul.

En el turno estelar se disputó el Campeonato Open The Dream Gate, donde el actual campeón, Madoka Kikuta, defendió su cinturón ante Ben-K. Esta fue la primera defensa de Kikuta de su segundo reinado. Ben-K intentaba ganar el Campeonato Open The Dream Gate por tercera vez en su carrera, pero se quedó corto al caer ante Kikuta. Ben-K estuvo a punto de lograr la victoria en un encuentro altamente competitivo, pero fue un Rolling Lariat de Kikuta el que puso fin al combate a casi 24 minutos de acciones.

Los resultados completos son:

Dragon Gate «THE GATE OF VICTORY 2025», 08.10.2025

Tokyo Korakuen Hall

1,118 Espectadores

1. Ryu Fuda y ○Daiki Yanagiuchi vencieron a Mochizuki Junior y Akihiro Sahara (8:01) con la Hallo de sobre Sahara.

2. YAMATO, Dragon Kid, BxB Hulk y Naruki Doi vencieron a Masaaki Mochizuki, Don Fujii, Takashi y Punch Tominaga (8:44) con un First Flash de Hulk sobre Tominaga.

3. Yuki Yoshioka, Dragon Dia y Ryoya Tanaka vencieron a Strong Machine J, Kzy y U-T (5:57) con la DDDDT de Dia sobre U-T.

4. Susumu Yokosuka y Kagetora vencieron a Kota Minoura y Jason Lee (11:50) con la Jumbo no Kachi! de Yokosuka sobre Lee.

5. Luis Mante, Fight Panther Jr. y Aero Panther vencieron a Hyo, JACKY KAMEI y Riiita (9:48) con un Panther Splash de Aero sobre KAMEI.

6. Open the Triangle Gate Title: KAI, ISHIN y Yoshiki Kato (c) vencieron a Shun Skywalker, Homare y Kazuma Kimura (12:20) por detención arbitral (ISHIN sobre Kimura con la Kyokkei) defendiendo el título

7. Open the Dream Gate Title: Madoka Kikuta (c) venció a Ben-K (23:50) con un Rolling Lariat defendiendo el título.