Dragon Gate: La supremacía de Gajadokuro

por

Como parte de la gira «The Gate of Victory 2025«, Dragon Gate llegó al Tokyo Korakuen Hall, donde se disputaron dos campeonatos.

Imagen

► «The Gate of Victory 2025»

En el turno semifinal, Gajadokuro (ISHIN, KAI y Yoshiki Kato) defendieron por primera vez el Campeonato Open The Triangle Gate respondiendo al desafío que hicieron Homare, Kazuma Kimura y Shun Skywalker. Tras celebrar el triunfo, Gajadokuro, los monarcas recibieron un nuevo desafío de Shun Skywalker y Homare, quienes previamente corrieron de su tercia a Kazuma Kimura y en su lugar presentaron a un misterioso enmascarado con tapa azul.

Group of male wrestlers in colorful patterned tights and masks stand in a brightly lit wrestling ring surrounded by ropes and audience seating. One holds championship belts while another in a suit and blue mask speaks into a microphone. A tall figure in full body leopard print suit and mask stands prominently. The mat displays DRAGONGATE logo.

En el turno estelar se disputó el Campeonato Open The Dream Gate, donde el actual campeón, Madoka Kikuta, defendió su cinturón ante Ben-K. Esta fue la primera defensa de Kikuta de su segundo reinado. Ben-K intentaba ganar el Campeonato Open The Dream Gate por tercera vez en su carrera, pero se quedó corto al caer ante Kikuta. Ben-K estuvo a punto de lograr la victoria en un encuentro altamente competitivo, pero fue un Rolling Lariat de Kikuta el que puso fin al combate a casi 24 minutos de acciones.

Two wrestlers in action inside a ring during a professional wrestling match at an arena event. One wrestler with muscular build wearing black tank top and pants lifts and slams another wrestler in orange tights who is bent backward mid-air. Nearby a third wrestler in black tank top holds up a championship belt with intricate gold design using one arm while speaking into a microphone with the other. The ring has white ropes, turnbuckles with sponsor banners, and a black mat with event logo. Audience seated around the ring in a dimly lit hall.

Los resultados completos son:

Dragon Gate «THE GATE OF VICTORY 2025», 08.10.2025
Tokyo Korakuen Hall
1,118 Espectadores

1. Ryu Fuda y ○Daiki Yanagiuchi vencieron a Mochizuki Junior y Akihiro Sahara (8:01) con la Hallo de sobre Sahara.
2. YAMATO, Dragon Kid, BxB Hulk y Naruki Doi vencieron a Masaaki Mochizuki, Don Fujii, Takashi y Punch Tominaga (8:44) con un First Flash de Hulk sobre Tominaga.
3. Yuki Yoshioka, Dragon Dia y Ryoya Tanaka vencieron a Strong Machine J, Kzy y U-T (5:57) con la DDDDT de Dia sobre U-T.
4. Susumu Yokosuka y Kagetora vencieron a Kota Minoura y Jason Lee (11:50) con la Jumbo no Kachi! de Yokosuka sobre Lee.
5. Luis Mante, Fight Panther Jr. y Aero Panther vencieron a Hyo, JACKY KAMEI y Riiita (9:48) con un Panther Splash de Aero sobre KAMEI.
6. Open the Triangle Gate Title: KAI, ISHIN y Yoshiki Kato (c) vencieron a Shun Skywalker, Homare y Kazuma Kimura (12:20) por detención arbitral (ISHIN sobre Kimura con la Kyokkei)  defendiendo el título
7. Open the Dream Gate Title: Madoka Kikuta (c) venció a Ben-K (23:50) con un Rolling Lariat defendiendo el título.

LA LUCHA SIGUE...
