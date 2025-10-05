Dragon Gate: Invitados especiales de otras empresas

«The Gate of Miyane» fue el evento que Dragon Gate presentó en el Tokyo Korakuen Hall y contó con la participación de invitados especiales de otras empresas.

► «The Gate of Miyane»

En una rápida batalla, Kazuyuki Fujita se alió con Love And Peace (Mochizuki Jr. y Riiita) para dominar a Gajadokuro (ISHIN, Jason Lee y Kota Minoura).

A continuación, Gajadokuro (Madoka Kikuta y Yoshiki Kato) no tuvieron contemplaciones ante Homare y Yuma Anzai. Tras la lucha, Kikuta y Anzai se encararon, el luchador de AJPW le prometió a Kikuta regresar.

Siguió una interesante refriega de parejas donde MAO y Yuki Yoshioka superaron a Dragon Dia y Dragon Kid.

En el turno principal, apareció el veterano Minoru Suzuki para hacer equipo con YAMATO. Sus rivales en turno fueron Shun Skywalker y un luchador invitado, que resultó ser Takashi Sugiura de NOAH.

Tras la lucha, apareció OZAWA, para invitar a Shun Skywalker a formar equipo con Takashi Sugiura para el espectáculo del NOAH en el Sumo HAll el 11 de octubre.

Los resultados completos son:

Dragon Gate «THE GATE OF MIYANE», 24.09.2025

Tokyo Korakuen Hall

1,268 Espectadores – No Vacancy

1. Flamita y JACKY KAMEI vencieron a Ryoya Tanaka y Luis Mante (11:08) con Flame Fly de Flamita sobre Tanaka.

2. Ultimo Dragon, Washitmo Dragon, Sustimo Dragon y Ultimo Machine vencieron a Kzy, Ben-K, Kagetora y Takashi (9:16), cuando Takashi fue descalificado (Mask Removal sobre Sustimo).

3. Special Referee: Seiji Miyane: Danshoku Dino , Masaaki Oka y Don Fujiko vencieron a KAI, BxB Hulk y Hyo (9:16) con un Danshoku Driver de Dino sobre KAI.

4. Kota Minoura y Riiita vs. Jason Lee y Mochizuki Jr. – finalizó sin decisión (3:22).

4a. Kazuyuki Fujita, Mochizuki Jr. y Riiita vencieron a Kota Minoura, Jason Lee y ISHIN (3:02) con la Knee Kick to the Face de Fujita sobre ISHIN.

5. Madoka Kikuta y Yoshiki Kato vencieron a Yuma Anzai y Homare (10:42) con un Rolling Lariat de Kikuta sobre Homare.

6. Yuki Yoshioka y MAO vencieron a Dragon Kid y Dragon Dia (12:52) con High Fly Flow de Yoshioka sobre Dia.

7. Special Tag Match: Minoru Suzuki y YAMATO vencieron a Shun Skywalker y X = Takashi Sugiura (17:08) nach la Gotch-Style Piledriver de Suzuki sobre Skywalker.