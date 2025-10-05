Dragon Gate: Invitados especiales de otras empresas

«The Gate of Miyane» fue el evento que Dragon Gate presentó en el Tokyo Korakuen Hall y contó con la participación de invitados especiales de otras empresas.

► «The Gate of Miyane»

En una rápida batalla, Kazuyuki Fujita se alió con Love And Peace (Mochizuki Jr. y Riiita) para dominar a Gajadokuro (ISHIN, Jason Lee y Kota Minoura).

Fujita in a red and white camouflage singlet and red sneakers, standing in a wrestling ring, posing with knees bent and hands on thighs. Another wrestler lies on the mat, wearing black boots and minimal attire. A referee in a black and white striped shirt kneels nearby, checking the fallen wrestler.

A continuación, Gajadokuro (Madoka Kikuta y Yoshiki Kato) no tuvieron contemplaciones ante Homare y Yuma Anzai. Tras la lucha, Kikuta y Anzai se encararon, el luchador de AJPW le prometió a Kikuta regresar.

Kikuta Daisuke and Yasutaka Anzai stand in a wrestling ring, facing each other. Both are muscular and shirtless, wearing wrestling trunks. Kikuta Daisuke holds a microphone, while Yasutaka Anzai has a wristband on his right arm.

Siguió una interesante refriega de parejas donde MAO y Yuki Yoshioka superaron a Dragon Dia y Dragon Kid.

Yoshioka and MAO in blue tracksuits raising their arms in victory inside a wrestling ring. A referee in a black and white striped shirt stands between them. Another wrestler in a mask and a wrestler in white and pink attire are on the mat. A crowd watches from the stands, and banners with Japanese text are visible.

En el turno principal, apareció el veterano Minoru Suzuki para hacer equipo con YAMATO. Sus rivales en turno fueron Shun Skywalker y un luchador invitado, que resultó ser Takashi Sugiura de NOAH.

Shun Skywalker, shirtless and wearing wrestling gear, stands in a ring holding a microphone, leaning over a masked wrestler in a black bodysuit lying on the mat. Another wrestler in a black and gold bodysuit is also on the mat. A referee in a white shirt and black pants stands nearby, arms crossed. The ring has black ropes and a white mat with black markings, with a crowd and a sign with Japanese text in the background.

Tras la lucha, apareció OZAWA, para invitar a Shun Skywalker a formar equipo con Takashi Sugiura para el espectáculo del NOAH en el Sumo HAll el 11 de octubre.

OZAWA standing with crutches, wearing a black shirt and long hair. A masked wrestler in a black, shiny, patterned outfit with purple and black designs on the mask. Another wrestler with a muscular build, shirtless, standing with arms crossed, wearing black wristbands.

Los resultados completos son:

Dragon Gate «THE GATE OF MIYANE», 24.09.2025
Tokyo Korakuen Hall
1,268 Espectadores – No Vacancy

1. Flamita y JACKY KAMEI vencieron a Ryoya Tanaka y Luis Mante (11:08) con Flame Fly de Flamita sobre Tanaka.
2. Ultimo Dragon, Washitmo Dragon, Sustimo Dragon y Ultimo Machine vencieron a Kzy, Ben-K, Kagetora y Takashi (9:16), cuando Takashi fue descalificado (Mask Removal sobre Sustimo).
3. Special Referee: Seiji Miyane: Danshoku Dino , Masaaki Oka y Don Fujiko vencieron a KAI, BxB Hulk y Hyo (9:16) con un Danshoku Driver de Dino sobre KAI.
4. Kota Minoura y Riiita vs. Jason Lee y Mochizuki Jr. – finalizó sin decisión (3:22).
4a. Kazuyuki Fujita, Mochizuki Jr. y Riiita vencieron a Kota Minoura, Jason Lee y ISHIN (3:02) con la Knee Kick to the Face de Fujita sobre ISHIN.
5. Madoka Kikuta y Yoshiki Kato vencieron a Yuma Anzai y Homare (10:42) con un Rolling Lariat de Kikuta sobre Homare.
6. Yuki Yoshioka y MAO vencieron a Dragon Kid y Dragon Dia (12:52) con High Fly Flow de Yoshioka sobre Dia.
7. Special Tag Match: Minoru Suzuki y YAMATO vencieron a Shun Skywalker y X = Takashi Sugiura (17:08) nach la Gotch-Style Piledriver de Suzuki sobre Skywalker.

 

