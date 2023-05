“Hopeful Gate 2023” es la gira del mes de mayo de Dragon Gate Pro Wrestling y en la quinta fecha, llegó al Tokyo Korakuen Hall.

► “Hopeful Gate 2023”

Por primera vez desde el 5 de junio de 2022, La Estrella regresó a Dragon Gate luego de su gira internacional. Esta vez hizo equipo con Dragon Dia para dominar a Kzy y Jason Lee de Natural Vibes.

En choque de equipos de cuatro contra cuatro, Z-Brats (Diamante, H.Y.O, ISHIN y KAI) doblegó al equipo de Dragon Kid, Eita, Kagetora y Ultimo Dragón. El encono entre Diamante y Último Dragón está en su punto más álgido; pero también destaca el regreso de Eita, quien tundió a ISHIN.

Siguió un duelo de parejas donde M3K (Susumu Mochizuki y Yasushi Kanda) se impusieron a Naruki Doi y Shuji Kondo. Susumu doblegó a Kondo con el Jumbo no Kachi y aseguró la victoria para su equipo

Don Fujii ha sido un luchador perfecto durante casi 26 años. Puede hacer comedia, intercambia strikes con los mejores, luchar como un luchador de la vieja escuela, o seguir el ritmo de los jóvenes de la empresa y, a pesar de su edad, puede seguir ofreciendo grandes combates. Esta vez se asoció con Masaaki Mochizuki celebrando veintiséis años de carrera sometiendo a BxB Hulk y YAMATO en un divertido choque. El festejado Fujii castigó a YAMATO con un Gedo Clutch para llevarse el triunfo.

Tras “Dead or Alive 2023”, Dragon Gate mencionó los nombres de seis luchadores a los que considera importante para un futuro no muy lejano. Son los nuevo Big 6 (o Reiwa Generation), un contraste con los Big 6 “originales” (Akira Tozawa, BxB Hulk, Masato Yoshino, Naruki Doi, Shingo Takagi y YAMATO). Esta vez, los seis se enfrentaron en un duelo de tres contra tres donde Madoka Kikuta, Kota Minoura y Shun Skywalker pasaron sobre Ben-K, Yuki Yoshioka y Strong Machine J. Los seis intentan mostrar que su generación en capaz de cargar en sus espaldas a la empresa, con el brillo que tuvieron sus predecesores.

Los resultados completos son:

Dragon Gate “HOPEFUL GATE 2023”, 11.05.2023

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 1,101 Espectadores

1. La Estrella Triumphant Return Match: Dragon Dia y La Estrella vencieron a Kzy y Jason Lee (9:38) por Modified Pinfall de Estrella sobre Lee.

2. BIGBOSS Shimizu, U-T y JACKY “FUNKY” KAMEI vencieron a Minorita, Kaito Nagano y Daiki Yanagiuchi (11:06) con una Liger Bomb de Shimizu sobre Yanagiuchi

3. Takashi Yoshida y Punch Tominaga derrotaron a Shachihoko BOY y Problem Dragon (4:08) con una Pineapple Bomber de Yoshida sobre Dragon.

4. KAI, Diamante, H.Y.O e ISHIN vencieron a Ultimo Dragon, Dragon Kid, Kagetora y Eita (8:23) cuando Diamante colocó espaldas planas a Ultimo Dragón.

5. Susumu Mochizuki y Yasushi Kanda vencieron a Naruki Doi y Shuji Kondo (9:21) con un Jumbo no Kachi!gatame de Mochizuki sobre Kondo.

6. Don Fujii 26th Anniversary Match: Don Fujii y Masaaki Mochizuki derrotaron a YAMATO y BxB Hulk (14:19) con un Gedo Clutch de Fujii sobre YAMATO.

7. Reiwa New Generation Special Six Man Tag Match: Madoka Kikuta, Kota Minoura y Shun Skywalker vencieron a Ben-K, Yuki Yoshioka y Strong Machine J (21:19) con un Rolling Lariat de Kikuta sobre Machine J.