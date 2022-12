Dragon Gate: «Fantastic Gate 2022» Día 3

Cerrando la estancia de tres día en el Sapporo ii-One Stadium de Hokkaido, Dragon Gate presentó «Fantastic Gate 2022» en su tercera fecha de la gira.

► «Fantastic Gate 2022» Día 3

En choque en mano a mano H.Y.O se impuso a JACKY «FUNKY» KAMEI de Natural Vibes en poco menos de ocho minutos de lucha.

Siguió un duelo de parejas en cuádruple amenaza, donde se impuso el equipo de M3K (Masaaki Mochizuki y Mochizuki Jr.) dominando a D’courage (Madoka Kikuta y Yuki Yoshioka), a Mondai Ryu y YAMATO y a Z-Brats (ISHIN y Shun Skywalker).

En el turno estelar, Z-Brats (BxB Hulk y KAI) expusieron por primera ocasión el Campeonato Open the Twin Gate ante el equipo de Natural Vibes (BIG BOSS Shimizu y Kzy). Sólo dos días les duró el segundo reinado a Z- Brats, ya que se vieron superados por sus rivales, quienes lograron un gran resultado para su facción.

Los resultados completos son:

Dragon Gate «FANTASTIC GATE 2022», 04.12.2022

Sapporo ii-One Stadium

1. Strong Machine J y Jason Lee vencieron a Susumu Mochizuki y Yasushi Kanda (10:52) con un Devil Windmill Suplex Hold de Strong Machine sobre Kanda.

2. Don Fujii y Genki Horiguchi derrotaron a Eita y Kaito Nagano (6:36) con una Powerbomb de Fujii sobre Nagano.

3. Kota Minoura, Ben-K y Minorita vencieron a Ultimo Dragon, Dragon Kid y Dragon Dia (10:39) con un Minorita-assisted Spear de Ben-K sobre Dia.

4. H.Y.O derrotó a JACKY «FUNKY» KAMEI (7:30) con un Torbellino Crucifix Hold.

5. 4 Way Tag Team Match: Masaaki Mochizuki y Mochizuki Jr. vencieron a Shun Skywalker e ISHIN, a YAMATO y Mondai Ryu y a Yuki Yoshioka y Madoka Kikuta (12:14) con un Jackknife Hold de Masaaki sobre Yoshioka.

6. Open the Twin Gate Title: Kzy y BIGBOSS Shimizu derrotaron a KAI y BxB Hulk (c) (14:07) con un KZ.time de Kzy sobre KAI – conquistando el título